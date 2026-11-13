Калас: Путин не иска да ме вижда на масата за преговори за Украйна

Русия не иска Кая Калас да бъде сред представителите на Европейския съюз в евентуални преговори, заяви самата тя преди неформалното заседание на Европейския съвет в Дъблин. Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността настоя, че Европа се нуждае от силен екип, който да защитава общата позиция на 27-те държави членки.

„Знам, че руснаците не ме искат. Но имаме ли право да решаваме кой представлява Русия? Не. Нуждаем се от силен екип и съм готова да свърша тази работа заедно с министрите на външните работи“, каза Калас, цитирана от „Укрінформ“.

Кой трябва да представлява ЕС

Калас потвърди позицията си, че още през 2024 г. е било договорено Европейският съюз да бъде представляван по въпросите на сигурността и външната политика от председателя на Европейския съвет и върховния представител на ЕС.

„Ако лидерите решат да променят тази договореност, разбира се, могат да го направят, защото това е решение на лидерите. Но според мен трябва да насочим енергията си към съществените въпроси“, заяви тя.

По думите ѝ Русия не трябва да получава възможност да избира европейския преговарящ. Калас предупреди, че отстъпка по този въпрос би дала на Москва допълнителни лостове за влияние.

„Ако ѝ предоставим това право, на практика ще ѝ дадем инструменти за влияние, които не би трябвало да има“, каза върховният представител на ЕС.

Предупреждение срещу отстъпки към Москва

Калас заяви, че Русия не иска да вижда срещу себе си силни преговарящи, защото се стреми да постигне максималистичните си искания. В подкрепа на тезата си тя припомни обяснение на бившия съветски външен министър Андрей Громико за подхода на Москва.

„Първо отправят заплахи и ултиматуми, използват сила, а след това просто чакат, защото на Запад винаги ще се намерят хора, които да им предложат нещо, което преди не са имали. И всеки път те стигат все по-далеч“, каза Калас.

Според нея всяка страна в преговорите е заинтересована от слабостта на своя опонент, защото така по-лесно постига целите си. Тя допълни, че през последните две години е представлявала всички 27 държави членки, а не е изразявала лична позиция.

Калас вече е заявявала, че Европа не трябва само да присъства на преговорите за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, а трябва и да влияе върху резултата от тях.

Източници: ukrinform.ua