Удар по украинската икономика: най-големите производители на олио спряха работа

Няколко от големите заводи за производство на растителни масла в Украйна са спрели работа след руски атаки, повреди по производствената инфраструктура и аварийни прекъсвания на електрозахранването. Според финансовия анализатор Андрей Шевчишин това засега няма да доведе до недостиг на слънчогледово олио в магазините, но може да остави фермерите без достатъчно купувачи за тазгодишната реколта.

„Един месец пауза е неприятен, но поносим; по-дълга пауза вече е голям проблем“, заявява Шевчишин. По думите му земеделците и без това изпитват затруднения с извозването на зърното и с оборотните средства. Ако предприятията не възстановят работа през следващите месеци, натискът може да се прехвърли върху износа на растителни масла и върху вътрешните изкупни цени на маслодайните култури.

Засегнати са няколко големи производители

На 12 ноември Delta Wilmar Ukraine е спряла всички свои производствени мощности, включително маслодобивния завод в Одеска област. Компанията произвежда слънчогледово олио, маргарини, специализирани мазнини и лецитин. Част от продукцията е предназначена не само за домакинствата, но и за промишлени производители на храни. Спирането е свързано с усложнената сигурност и постоянните аварийни прекъсвания на електрозахранването.

Агрохолдингът Kernel също е преустановил работата на всичките си маслодобивни заводи и е спрял изкупуването на маслодайни семена. Компанията произвежда олио под марките „Щедър дар“, „Стожар“ и „Чумак“, както и шрот и други продукти от преработката на слънчоглед. Готовата продукция ще продължи да се експедира от складовите наличности.

Ударът върху фермерите може да се задълбочи

„Нежинският маслокомбинат“ в Черниговска област е спрял работа на 10 ноември след атака с руски безпилотни летателни апарати. Предприятието е получило значителни повреди по имуществото и производствената инфраструктура. То произвежда слънчогледово, соево и рапично олио, шрот, лецитин и пелети от слънчогледови люспи. Преди модернизацията капацитетът му е бил около 140 000 тона олио и 120 000 тона фуражен шрот годишно.

От 13 ноември временно е спрял и заводът „Потоки“ в Днипро. Предприятието е преустановило изкупуването и преработката на слънчоглед заради проблеми с електрозахранването, сигурността и необходимостта от възстановителни дейности след предишни обстрели. Произвежданите продукти включват нерафинирано слънчогледово олио, протеинов концентрат, фосфатиден концентрат и пелети. Срок за възобновяване на работата все още не е посочен.

На този фон изкупните цени на слънчогледа в Украйна са спаднали до 15 000-16 000 гривни за тон, а митата затрудняват продажбите към Турция и България. Ако паузата в преработката продължи, фермерите ще разполагат с по-малко възможности за реализация на продукцията, докато недостигът на олио за вътрешния пазар не се очаква непосредствено.

Източници: obozrevatel.com, latifundist.com, agroportal.ua