Новини
Свят »
Украйна »
Удар по украинската икономика: най-големите производители на олио спряха работа

Удар по украинската икономика: най-големите производители на олио спряха работа

13 Ноември, 2026 14:50 1 243 45

  • украйна-
  • слънчогледово олио-
  • kernel-
  • фермери-
  • руски атаки

Атаките и прекъсванията на тока засегнаха Kernel, Delta Wilmar Ukraine и още предприятия. Засега не се очаква недостиг на олио в магазините, но фермерите са изправени пред риск да не продадат реколтата си

Удар по украинската икономика: най-големите производители на олио спряха работа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко от големите заводи за производство на растителни масла в Украйна са спрели работа след руски атаки, повреди по производствената инфраструктура и аварийни прекъсвания на електрозахранването. Според финансовия анализатор Андрей Шевчишин това засега няма да доведе до недостиг на слънчогледово олио в магазините, но може да остави фермерите без достатъчно купувачи за тазгодишната реколта.

„Един месец пауза е неприятен, но поносим; по-дълга пауза вече е голям проблем“, заявява Шевчишин. По думите му земеделците и без това изпитват затруднения с извозването на зърното и с оборотните средства. Ако предприятията не възстановят работа през следващите месеци, натискът може да се прехвърли върху износа на растителни масла и върху вътрешните изкупни цени на маслодайните култури.

Засегнати са няколко големи производители

На 12 ноември Delta Wilmar Ukraine е спряла всички свои производствени мощности, включително маслодобивния завод в Одеска област. Компанията произвежда слънчогледово олио, маргарини, специализирани мазнини и лецитин. Част от продукцията е предназначена не само за домакинствата, но и за промишлени производители на храни. Спирането е свързано с усложнената сигурност и постоянните аварийни прекъсвания на електрозахранването.

Агрохолдингът Kernel също е преустановил работата на всичките си маслодобивни заводи и е спрял изкупуването на маслодайни семена. Компанията произвежда олио под марките „Щедър дар“, „Стожар“ и „Чумак“, както и шрот и други продукти от преработката на слънчоглед. Готовата продукция ще продължи да се експедира от складовите наличности.

Ударът върху фермерите може да се задълбочи

„Нежинският маслокомбинат“ в Черниговска област е спрял работа на 10 ноември след атака с руски безпилотни летателни апарати. Предприятието е получило значителни повреди по имуществото и производствената инфраструктура. То произвежда слънчогледово, соево и рапично олио, шрот, лецитин и пелети от слънчогледови люспи. Преди модернизацията капацитетът му е бил около 140 000 тона олио и 120 000 тона фуражен шрот годишно.

От 13 ноември временно е спрял и заводът „Потоки“ в Днипро. Предприятието е преустановило изкупуването и преработката на слънчоглед заради проблеми с електрозахранването, сигурността и необходимостта от възстановителни дейности след предишни обстрели. Произвежданите продукти включват нерафинирано слънчогледово олио, протеинов концентрат, фосфатиден концентрат и пелети. Срок за възобновяване на работата все още не е посочен.

На този фон изкупните цени на слънчогледа в Украйна са спаднали до 15 000-16 000 гривни за тон, а митата затрудняват продажбите към Турция и България. Ако паузата в преработката продължи, фермерите ще разполагат с по-малко възможности за реализация на продукцията, докато недостигът на олио за вътрешния пазар не се очаква непосредствено.

Източници: obozrevatel.com, latifundist.com, agroportal.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания