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Ограничения на Starshield са отчетени над окупираните територии в Украйна
  Тема: Украйна

Ограничения на Starshield са отчетени над окупираните територии в Украйна

13 Ноември, 2026 14:43 346 14

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Украински специалисти не са установили същия проблем в районите под контрола на Киев. Министерството на отбраната търси обяснения от SpaceX и американското военно ведомство

Ограничения на Starshield са отчетени над окупираните територии в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ограничения в работата на Starshield са отчетени над цялата временно окупирана от Русия територия на Украйна. Лимитът е 161 километра в час, докато над районите под украински контрол такова ограничение не е установено.

„Към днешна дата специалисти на Министерството на отбраната на Украйна и Въоръжените сили на Украйна установяват ограничение от 161 км/ч над цялата временно окупирана от руснаците територия на Украйна. При това ограничения на територията под контрола на Украйна не са установени“, заяви източник от украинското Министерство на отбраната пред Укрінформ.

Киев търси обяснения от SpaceX

Украинското Министерство на отбраната води разговори с представители на SpaceX, за да получи обяснения за ограничението и да бъде намерено решение на проблема. Паралелно с това украинската страна се обръща към американското военно ведомство за допълнителни разяснения.

До момента няма публично посочена причина за прилагането на ограничението, нито е съобщено кога работата на Starshield може да бъде възстановена без лимит над окупираните територии.

Зеленски съобщи за смущенията на 12 ноември

На 12 ноември президентът Володимир Зеленски заяви, че украинските военни части от няколко дни отчитат сериозни смущения в работата на Starshield по цялата фронтова линия и над временно окупираните територии. Той посочи, че системните ограничения намаляват допустимата скорост до 161 километра в час, или 100 мили в час.

Зеленски допусна, че ограниченията може да са свързани с решения на отделни представители на Съединените щати, които фактически не признават тези територии за украински. Това остава предположение, а причината за ограничението не е потвърдена публично.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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