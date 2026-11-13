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Калас: Русия ни вкарва в капан с темата за сигурността
  Тема: Украйна

Калас: Русия ни вкарва в капан с темата за сигурността

13 Ноември, 2026 15:07 720 66

  • кая калас-
  • украйна-
  • русия-
  • мирни преговори-
  • европейска сигурност

Ръководителката на европейската дипломация настоява първо да има прекратяване на огъня в Украйна. ЕС обсъжда кой да участва в следващия кръг от мирните преговори

Калас: Русия ни вкарва в капан с темата за сигурността - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европа рискува да попадне в капаните на Русия, ако започне да обсъжда архитектурата на сигурността на континента, преди да бъде постигнато прекратяване на огъня в Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас в Дъблин.

„Ако започнем да обсъждаме исканията на Русия относно архитектурата на сигурността в Европа, ще попаднем в капаните, които Русия ни залага. Тези капани имат за цел да отклонят вниманието ни от липсата на примирие“, каза Калас. По думите ѝ първата стъпка трябва да бъде спиране на бойните действия, а разговорите за по-широките въпроси на европейската сигурност да останат за по-късен етап.

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Разминаване между Вашингтон и Москва

Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф се срещнаха на 12 ноември с руския президент Владимир Путин в Москва, а след това разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин. Според съобщеното от пратениците Русия е дала зелена светлина за включването на европейски представители в следващия кръг от преговорите.

От Кремъл обаче отрекоха да са оттеглили възраженията си срещу подобно участие. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че Москва първо иска да разбере какви са намеренията на Европа и дали тя е готова да допринесе за мирния процес, преди да реши дали преговорите да бъдат разширени.

Кой ще говори от името на Европа

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че участието на Европа в мирните преговори би било важно не само за подкрепата към Украйна, но и за защитата на европейските интереси.

Държавите от ЕС обсъждат кой да представлява Европа. Калас изключи Русия да има думата при избора. Сред обсъжданите варианти е Кая Калас да участва заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Франция и Германия предлагат в преговорите да продължат да говорят те и Великобритания, което би позволило и на Лондон да участва, въпреки че вече не е член на ЕС.

Решението за състава на европейското представителство трябва да бъде взето в рамките на една-две седмици. Паралелно с това европейските лидери настояват разговорите да не изместват основния въпрос – прекратяването на огъня в Украйна.

Източници: 24chasa.bg, apnews.com


Ирландия
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