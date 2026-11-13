Разследват бившия партиен ръководител на Ухан

Китайските антикорупционни власти разследват Ван Чжунлин, бивш партиен ръководител на провинция Хубей и на нейния административен център Ухан. Той е проверяван за „сериозни нарушения на дисциплината и закона“ – формулировка, която обичайно се използва при разследвания за корупция. Информацията беше съобщена в петък от китайския антикорупционен орган.

Ван Чжунлин е на 64 години и беше назначен за партиен секретар на Ухан през февруари 2020 г., в първите седмици на пандемията от COVID-19. Той замени Ма Гоцян, който беше отстранен на фона на критики към първоначалното управление на епидемията в града.

„Сериозни нарушения на дисциплината и закона“

След издигането си в Ухан Ван Чжунлин продължи политическата си кариера на високо равнище. През 2021 г. беше назначен за губернатор на Хубей, а през 2024 г. застана начело на провинциалната партийна организация – най-високата политическа длъжност в Хубей. Той е и член на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

По-рано през 2026 г. Ван напусна водещата си роля в провинцията, след като беше назначен на висок пост в китайския парламент. Новината за разследването идва след поредица от действия срещу други високопоставени представители, управлявали Хубей по време на пандемията.

Бившият партиен секретар на провинцията Цзян Чаолян получи условна смъртна присъда за подкуп през август. През май беше започнато разследване срещу бившия губернатор Ван Сяодун. Бившият кмет на Ухан Чжоу Сянван пък беше осъден на 14 години затвор за корупция през октомври.

Към съобщението за Ван Чжунлин не са посочени конкретни обвинения, предполагаеми нарушения или срок за приключване на проверката. Самото разследване не представлява установена вина.