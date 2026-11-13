Литва и Китай продължават дипломатическите разговори

Литва и Китай ще продължат консултациите за възстановяване на дипломатическото представителство в Пекин и Вилнюс. Това е резултатът от работна среща между литовското външно министерство и китайска делегация, състояла се на 12 ноември във Вилнюс.

Подробностите от разговорите няма да бъдат оповестявани публично, съобщи литовското външно министерство. В китайската делегация са участвали представители на китайското външно министерство и дипломати от мисията на Китай към Европейския съюз.

„Невъзможни са каквито и да било решения днес. Подготвяме различни варианти и възможности за това какво можем да направим и как да бъде приложено“, заяви Кястутис Будрис пред журналисти в литовския парламент.

Няма потвърден списък с китайски изисквания

Повод за дипломатическия интерес стана публикация на Pravda.ru, според която Литва е представила на Китай „дълъг списък с изисквания“ за нормализиране на отношенията. Материалът е публикуван в рубриката за мнения и съдържа оценки на автора, но твърдението за официално предаден списък не е потвърдено в публичните съобщения за срещата.

Будрис определи контакта като „една от срещите“ между двете страни, която не е нито най-важната, нито последната. Той не потвърди и не отрече, че е обсъждана промяна в името на представителството на Тайван във Вилнюс. По думите му са разглеждани позициите на Китай за събитията от 2021 г., актуалното състояние на отношенията и възможните бъдещи стъпки.

„Това е един от разговорите. В зависимост от резултатите му ще подредим следващите си действия, а процесът продължава“, каза литовският външен министър.

Спорът започна заради тайванското представителство

Отношенията между Вилнюс и Пекин се влошиха рязко, след като през ноември 2021 г. в литовската столица беше открито представителство на Тайван. Използването на името „Тайван“ вместо обичайното за подобни офиси „Тайпе“ предизвика остра реакция от Китай.

Пекин понижи дипломатическото си представителство в Литва от посланическо до ниво временно управляващ дипломат и въведе търговски ограничения. Впоследствие дипломатическите контакти между двете страни останаха на по-ниско равнище.

Настоящата литовска правителствена програма предвижда нормализиране на отношенията с Китай чрез възстановяване на дипломатическото представителство до равнището, поддържано от останалите държави от Европейския съюз. Премиерът Миндаугас Синкявичюс заяви през октомври, че очаква пробив до края на годината, като посочи декември като възможен срок.

Будрис обаче подчерта, че към момента няма взети решения и че отношенията с Китай и Тайван не са сред приоритетите на Литва. Следващата стъпка ще бъде продължаването на двустранните консултации.