Санчес отрече да е почивал по време на кризата в Сеута

Педро Санчес отрече да е бил на почивка по време на миграционната криза в Сеута и заяви, че е продължил да работи, докато е бил в официална държавна резиденция със семейството си. Испанският премиер направи коментара в интервю с водещия Джорди Уайлд преди парламентарните избори на 29 ноември.

„Един министър-председател е на първа линия 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Работих през цялото време“, каза Санчес. Той допълни, че е бил в държавна резиденция, но е изпълнявал задълженията си „на пълен работен ден“.

Сеута и железопътните инциденти

В разговора беше повдигнат въпросът за кризата в Сеута, при която в испанския автономен град навлязоха голям брой мигранти. Санчес заяви, че испанското правителство не е разполагало с информация, че се подготвя влизането на повече от 80 000 души, и че не е имало основание цялото мароканско правителство да бъде обвинявано за случилото се.

Той призна, че кризата „не е била управлявана добре“, но защити действията на кабинета си. По думите му тогава е трябвало да се избира между употреба на сила и приемане на хората.

Санчес коментира и железопътните инциденти в Адамус и Урда. Той заяви, че все още не е изяснено напълно какво се е случило в Адамус, докато за Урда информацията била по-ясна. Премиерът защити Оскар Пуенте за това, че е поел публична отговорност и е предложил решения.

Корупцията и бившите му сътрудници

„Железопътната система в нашата страна е безопасна“, заяви Педро Санчес.

По темата за корупционните скандали Санчес каза, че тя го „кара да се срамува“. Той призна, че е смятал Хосе Луис Абалос за свой приятел, но заяви, че не е знаел за предполагаемия му „двоен живот“.

„Не знаех, че Хосе Луис използва проститутки“, каза премиерът. Той уточни, че отношенията му с Колдо Гарсия са били ограничени, докато с Абалос и Сантос Сердан е поддържал по-близък контакт.

Санчес коментира и случая с бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро. По думите му Сапатеро не желае да задържи ценностите, открити в сейфа на кабинета му. „Залагам ръката си в огъня за Хосе Луис. Вярвам в неговата невинност“, заяви той.

Жилищата и политическите промени

В края на интервюто Санчес посочи, че между 120 000 и 130 000 обществени жилища са в процес на предоставяне на граждани. Той повтори ангажимента си от 2023 г. за изграждане на 180 000 жилища и заяви, че държавната намеса на пазара на наемите вече започва да дава резултат.

Премиерът беше попитан и за промените в позициите му по амнистията и каталунския конфликт. Санчес призна, че е „еволюирал“ по тези въпроси. Той защити и позицията си за Западна Сахара, като заяви, че тя съответства на резолюцията на ООН.