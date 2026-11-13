Русия твърди, че е свалила 1198 украински дрона

Русия съобщи, че е прехванала и унищожила 1198 украински дрона при една от най-мащабните въздушни атаки срещу страната от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г. Според руското министерство на отбраната атаката е била извършена между 20:00 часа на 12 ноември и 08:00 часа на 13 ноември московско време.

„През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 1198 украински безпилотни летателни апарата“, се посочва в съобщението на ведомството. Дроновете са били насочени към повече от 15 руски региона, Москва, Крим и Черно море.

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Броят на жертвите на руската територия се е увеличил в течение на деня. Според руските регионални власти четирима работници са загинали в индустриална зона във Волгоградска област, където се намират петролна рафинерия и химическо предприятие. Други двама души са били ранени.

В Самарска област са загинали четирима души при удар по промишлен обект, а още един човек е загинал в Брянска област, която граничи с Украйна. Така общият брой на жертвите според последните данни на руските власти е най-малко девет души.

По-ранна информация на Асошиейтед прес посочваше седем загинали и 17 ранени в три руски региона. Разликата в числата е свързана с обновяването на данните от местните власти.

Нови руски удари по украински градове

Украинските власти съобщиха за нова руска въздушна атака срещу няколко области. В Одеса са загинали двама души, а в Запорожие е убит 17-годишен младеж. При последвалите спасителни действия са били извадени четирима души от разрушени сгради.

В Запорожие са поразени два пететажни жилищни блока, като според Асошиейтед прес са ранени 25 души, сред които шест деца. В Киев руски дрон е предизвикал пожар в болница и е ранил един човек. В северозападния град Ривне е засегната детска градина, а шестима души са получили наранявания.

Украинската страна съобщи, че Русия е изстреляла 117 дрона срещу украинска територия през нощта. Противовъздушната отбрана е свалила или заглушила 80 от тях, но са регистрирани попадения на 24 места и падане на отломки на още 10.

Ударите съвпаднаха с дипломатически разговори

Мащабната размяна на въздушни удари се случи ден след подновяването на американските дипломатически усилия за прекратяване на войната. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър разговаряха в Москва с руския президент Владимир Путин, а след това се срещнаха в Дъблин с украинския президент Володимир Зеленски.

Разговорите са насочени към възможно прекратяване на бойните действия, но ударите по промишлени обекти, енергийна инфраструктура и жилищни райони продължават. Новата атака показва, че дипломатическите контакти засега не са довели до спиране на въздушните операции от двете страни.