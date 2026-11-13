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Мерц към САЩ: Без изненади в преговорите за Украйна
  Тема: Украйна

Мерц към САЩ: Без изненади в преговорите за Украйна

13 Ноември, 2026 17:21 420 32

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  • доналд тръмп-
  • европейска сигурност

Германският канцлер поиска Вашингтон да действа заедно с Европа и Киев

Мерц към САЩ: Без изненади в преговорите за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призова САЩ да не правят „изненади“ в очакваните мирни преговори за край на войната в Украйна. Той отправи посланието си в Дъблин преди неформалната среща на лидерите на Европейския съюз.

„Някои тук, в Дъблин, се опасяват, че това може да се превърне във втори момент Анкъридж“, заяви Мерц. Той направи препратка към срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Анкъридж.

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„Затова искам много ясно да отправя нашето послание към Съединените щати: моля, без изненади. Продължете да действате като част от отбора на Европа и отбора на Украйна“, каза германският канцлер.

Изказването му идва след срещите между представители на САЩ и Русия в Абу Даби тази седмица. Според Мерц разговорите създават очакване през следващите седмици да започнат мирни преговори, в които за първи път да участват и европейски страни. Европейските държави настояват да имат място в процеса заради прякото отражение на евентуално споразумение върху сигурността на континента.

Берлин отхвърля руския акцент върху европейската сигурност

Мерц отхвърли руските призиви архитектурата на сигурността в Европа да бъде поставена в центъра на бъдещите разговори. По думите му такава архитектура вече съществува чрез НАТО.

„Бъдещите дискусии трябва да се съсредоточат върху един централен въпрос: при какви условия може да бъде гарантирана сигурността на Украйна след постигането на мир? Но първо трябва действително да постигнем този мир“, заяви канцлерът.

Така германската позиция поставя гаранциите за Украйна след евентуалното прекратяване на бойните действия в центъра на европейските очаквания. Мерц обаче подчерта, че разговорите за сигурността не могат да заменят основната цел – прекратяване на войната.

Европейско участие в следващия кръг

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф заяви по-рано, че следващата среща на преговорните екипи вече е планирана. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че американската страна е успяла да договори включването на европейците в преговорния процес.

Според Ройтерс САЩ са поискали от Русия да представи ново предложение за бъдещо споразумение за сигурността с Европа. В него трябва да бъдат включени руски стъпки за намаляване на напрежението в отношенията с европейските държави.

Предстои да стане ясно кои европейски страни ще участват в следващия кръг, какъв ще бъде форматът на разговорите и дали Москва ще приеме условията за по-широко участие на Европа.


Ирландия
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