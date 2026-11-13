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Наводнения и рязко застудяване затрудниха Хърватия

Наводнения и рязко застудяване затрудниха Хърватия

13 Ноември, 2026 19:10, обновена 13 Ноември, 2026 19:15 101 0

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  • пътна обстановка-
  • силен вятър

Пожарникари изпомпват вода от наводнени сгради и пътища, а силният вятър прекъсна морски линии и създаде 12-километрова колона край Загреб

Наводнения и рязко застудяване затрудниха Хърватия - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обилните валежи предизвикаха наводнения в западната част на Хърватия, а рязкото застудяване и силният вятър допълнително усложниха пътната и морската обстановка. В Приморско-горанската област пожарникарите са извършили 57 интервенции за 24 часа, съобщи местният портал Poduckun.

Най-тежко е засегната община Клана, където приток на река Риечина е излязъл от коритото си. Водата е заляла пътища, жилищни и обществени сгради, както и мазета. В спасителните дейности са участвали доброволческите пожарни дружества от Клана и Шкалница, подпомогнати от пожарникари от Риека.

Наводнения са регистрирани и в Цриквеница, Опатия, Нови Винодолски и други населени места. В района на Фужине и Лич прелели езера са довели до излизането на река Личанка от коритото ѝ. Залети са земеделски площи, дворове, мазета и приют за кучета. Екипите са изпомпвали вода, отстранявали са паднали дървета и клони от пътното платно и са изграждали временни диги.

„Трябва дългосрочно да решим причините за проблемите“, заяви кметицата на Клана Саня Сушник, цитирана от Fiuman. Тя благодари на пожарникарите, доброволците и местните жители, участвали в овладяването на последиците от валежите.

Застудяване и силен вятър

След необичайно високите за сезона температури в страната настъпва рязко застудяване. Очакват се силни и бурни ветрове, включително по Адриатическото крайбрежие, както и суграшица и сняг във високите планински райони. Следобед температурите в по-голямата част от Хърватия ще бъдат между 6 и 10 градуса.

Влошаването на времето затруднява транспорта. На околовръстния път на Загреб се е образувала около 12-километрова колона, а заради силния вятър са въведени ограничения за някои категории превозни средства.

Според Хърватския автомобилен клуб са прекъснати редица фериботни, катамаранни и корабни линии. Ограниченията засягат маршрути от северната част на Адриатика до южното крайбрежие. Властите предупреждават за мокри и хлъзгави пътища, намалена видимост и затруднено движение в районите с обилни валежи и силен вятър.


Хърватия
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