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Внукът на Путин е записан с фамилията Тихонов, не Зеленски

Внукът на Путин е записан с фамилията Тихонов, не Зеленски

13 Ноември, 2026 19:21 505 14

  • владимир путин-
  • катерина тихонова-
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  • семейство путин

Адриан е роден през август 2025 г., но актът му за раждане е издаден почти година по-късно. Вероятният му баща е балетистът Игор Зеленски

Внукът на Путин е записан с фамилията Тихонов, не Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Почти година след раждането му синът на Катерина Тихонова, дъщерята на Владимир Путин, е записан с фамилията на майка си – Тихонов, а не с фамилията на вероятния си баща Игор Зеленски. Момчето, което според разследване на „Агентство“ се казва Адриан Игоревич Тихонов, е родено в Москва на 15 август 2025 г.

Фамилията на детето привлича внимание заради съвпадението с тази на украинския президент Володимир Зеленски. Става дума за балетиста и хореограф Игор Зеленски, който преди това е бил художествен ръководител на Баварския държавен балет. Между него и украинския държавен глава няма роднинска връзка.

Актът за раждане е издаден след почти 11 месеца

Според данните, цитирани от „Агентство“, първият документ за раждането е издаден от Централната клинична болница към Управлението на делата на президента на Русия. Официалният акт за раждане обаче е издаден чак на 10 юли 2026 г. от московската служба по гражданска регистрация в район Чертаново.

Това означава, че регистрацията е направена почти 11 месеца след раждането. По закон раждането трябва да бъде заявено в рамките на един месец. Публично обяснение за забавянето няма. „Агентство“ допуска, че то може да е свързано както с желанието на семейството да скрие раждането, така и с различните фамилии на родителите – Тихонова и Зеленски.

И по-голямото дете използва фамилията на майката

Катерина Тихонова и Игор Зеленски имат и дъщеря Елза, родена през 2017 г. При раждането си тя е получила женската форма на фамилията на баща си – Зеленская. По-късно обаче при пътувания в чужбина е използвала фамилията на майка си, показват данни, цитирани от „Агентство“.

Тихонова, която е на 40 години, ръководи фонда „Иннопрактика“ и участва в руски технологични проекти, включително в развитието на изкуствения интелект. Тя е по-малката от двете официално известни дъщери на Путин. По-голямата му дъщеря Мария Воронцова има две деца.

Семейството на руския президент от години пази личния си живот извън публичното пространство. Децата и внуците му често са свързвани с фамилии, различни от Путин. Според „Агентство“ Адриан вероятно е четвъртият известен внук на руския президент, но подробностите около семейството му остават ограничени.


Русия
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