Тихоокеански острови потъват и много хора остават без дом

Покачването на морското равнище и все по-тежките последици от климатичните промени принуждават жителите на тихоокеанските островни държави да напускат домовете си и да търсят убежище на по-високи терени. За някои общности обаче възможностите за безопасно преместване постепенно се изчерпват.

За тревожната ситуация предупреди Мунхтуя Алтангерел, представител на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) за Тихоокеанския регион, по време на 31-вата конференция на ООН за изменението на климата (COP31), която се провежда в турския град Анталия.

„Жителите, с които се срещам на място, ме хващат за ръцете и питат: „Колко по-далеч трябва да се преместим?“. Казват, че вече няма безопасно място, където да избягат от климатичната криза“, разказа Алтангерел.

Особено тежко е положението на Соломоновите острови, разположени на около 2000 километра североизточно от Австралия. Архипелагът включва шест големи острова и над 1000 по-малки, много от които са силно уязвими към покачването на океанското равнище.

Според представителя на ООН един от кораловите острови започнал постепенно да потъва преди около десетилетие и до 2021 г. бил напълно залят от океана. Повече от 100 жители били принудени да се евакуират на по-голям остров, но впоследствие и там условията станали опасни, което наложило ново преместване към по-високи райони.

„Островите потъват, валежите намаляват, което води до недостиг на вода, а реколтата се свива, докато вълните отнемат земята“, обясни Алтангерел, която отговаря за дейността на ПРООН в десет тихоокеански островни държави.

По думите ѝ изключително високите приливи, които преди са се наблюдавали приблизително веднъж годишно, вече достигат до шест пъти годишно. Силните вълни разрушават дори защитните съоръжения, изградени около населените острови.

Климатичната криза поставя под заплаха не само жилищата, но и достъпа до питейна вода, земеделското производство и традиционния начин на живот на местните общности.

Алтангерел призова международната общност да предприеме по-решителни мерки за ограничаване на климатичните промени и подпомагане на най-засегнатите държави.

Тя изрази благодарност към Южна Корея за финансовата подкрепа, предоставена чрез Корейската агенция за международно сътрудничество (KOICA). От 2019 г. Сеул е отпуснал 7,5 млн. долара за проекта „Governance for Resilience“ (Gov4Res), насочен към повишаване на устойчивостта на тихоокеанските държави към климатичните бедствия.

Инициативата се финансира съвместно от Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия и Великобритания и според представените данни е подпомогнала приблизително 390 000 души.

Финансовото участие на KOICA трябва да приключи през декември, като Алтангерел изрази надежда, че Южна Корея ще продължи да подкрепя усилията за адаптация към климатичните промени в региона.

За малките островни държави повишаването на морското равнище вече не е само дългосрочна екологична заплаха, а непосредствен проблем, който води до загуба на територии и принудително разселване на населението.