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САЩ искат Япония почти да утрои парите за войските им

САЩ искат Япония почти да утрои парите за войските им

13 Ноември, 2026 18:41 261 18

  • сащ-
  • япония-
  • американски войски-
  • военни бази-
  • доналд тръмп

Вашингтон настоява за над 3 трилиона йени за пет години, докато Токио обмисля по-ограничено увеличение на своя принос

САЩ искат Япония почти да утрои парите за войските им - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съединените щати настояват Япония почти да утрои средствата, които отделя за издръжката на американските войски на своя територия. Вашингтон иска Токио да поеме над 3 трилиона йени, или около 19 милиарда долара, за петгодишен период, започващ през японската финансова 2027 година.

Искането е значително над сегашния японски принос от 211 милиарда йени годишно. Действащото споразумение между двете страни обхваща периода от 2022 до 2026 година и изтича през март 2027 година.

Токио предлага по-малко увеличение

Японското правителство обмисля да повиши годишното си финансиране до над 300 милиарда йени. Това би било съществено увеличение спрямо настоящото ниво, но остава далеч под американското искане за приблизително утрояване на сумата. Разликата между позициите е основната пречка пред сключването на новия договор.

„Ще трябва да намерим обща позиция между Япония и Съединените щати“, е заявил източник, запознат с двустранните отношения. Двете страни водят работни разговори по новото споразумение от юли, а следващ кръг може да се проведе още през идната седмица. Целта е договорът да бъде договорен до края на годината.

Какво ще финансира Япония

Японският принос, известен дълго време като „бюджет на съпричастието“, покрива разходи за заплати на японски служители в американските бази, комунални услуги и преместване на военни учения. Токио разглежда и по-големи плащания по програмата за подобряване на съоръженията, включително строителство и поддръжка на жилища за американски военнослужещи.

Американската страна иска в новия пакет да бъдат включени и инвестиции за повишаване на устойчивостта на базите при евентуална атака. Обсъждат се подземни или подсилени съоръжения, които да ограничат щетите върху американската военна инфраструктура.

Вашингтон настоява за по-висок принос от съюзниците си, а президентът Доналд Тръмп многократно е заявявал, че държавите, на чиято територия са разположени американски сили, трябва да поемат по-голяма част от разходите. За Токио въпросът е свързан едновременно със съюза със САЩ, регионалната сигурност и натиска върху публичните финанси.

Предстои преговорите да продължат, като окончателният размер на японското финансиране ще бъде част от новото петгодишно споразумение.


Япония
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