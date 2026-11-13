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Марин льо Пен готова да се срещне със Зеленски в Брюксел

Марин льо Пен готова да се срещне със Зеленски в Брюксел

13 Ноември, 2026 19:05 279 28

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  • финансиране

Лидерът на „Национален сбор“ и кандидат за президент на Франция иска да обсъди финансирането на Украйна, което според нея разтърсва Европа

Марин льо Пен готова да се срещне със Зеленски в Брюксел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Марин льо Пен заяви, че е готова да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски и предложи разговорът да се проведе в Брюксел. Лидерът на „Национален сбор“ и кандидат на партията за президентските избори във Франция каза, че ще уведоми украинския посланик за готовността си.

„Да, ако мога да се срещна с него в Брюксел, ще кажа на украинския посланик“, заяви льо Пен по време на посещение на салона Made in France. Тя посочи финансирането на Украйна като основна тема на евентуалната среща.

„Смятам, че мястото би било напълно оправдано, защото реалността е, че въпросът за финансирането на Украйна днес разтърсва Европа“, добави тя.

Изявлението идва на фона на продължаващите спорове в европейските държави за финансовата и политическата подкрепа за Киев. В публикуваната информация не се посочва дали Зеленски или украинската страна са отговорили на предложението, нито има обявена дата за възможна среща.

Льо Пен е кандидат на „Национален сбор“ за президентските избори във Франция. Евентуална среща със Зеленски в Брюксел би била насочена към обсъждане на европейската роля във финансирането на Украйна, според изложените от нея мотиви.


Франция
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