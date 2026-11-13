Бури и свлачища наложиха евакуации в Италия

Бури връхлитат Италия за трети пореден ден, като причиняват наводнения, свлачища и сериозни нарушения в редица райони. Лигурия и Тоскана отново са сред най-тежко засегнатите области.

Река Метауро е излязла от коритото си в провинция Пезаро и Урбино и е наводнила няколко общини. Пожарникари са спасили човек, който е останал блокиран в дома си в Урбания.

Евакуация заради свлачище край Генуа

В Караско, в провинция Генуа, сграда е била застрашена от голямо свлачище. Тя е евакуирана през нощта, а 10 души са напуснали домовете си.

В Ла Специя водата и калта са проникнали в десетки магазини, занаятчийски работилници и складове. Засегнати са стоки, обзавеждане, машини и инсталации.

„Вода и кал са проникнали в десетки магазини, занаятчийски работилници и складове, причинявайки сериозни щети на стоките, обзавеждането, машините и инсталациите“, съобщава клонът на „Конфкомерчо“ в Ла Специя.

Край Вентимиля, на италиано-френската граница, пожарникари са спасили 16 мигранти, изненадани от бързото покачване на река Роя. Те са лагерували под железопътен надлез до реката по време на проливните дъждове. Първоначално е имало опасения, че шестима от тях са били отнесени от водата, но спасителната операция е приключила с извеждането на 16 души.

Продължаващите валежи затрудняват движението и спасителните дейности в засегнатите райони, докато местните служби реагират на новите сигнали за наводнения и свлачища.

Източници: ansa.it