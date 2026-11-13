50 ранени при руски удар по Запорожие, двама са загинали

Броят на ранените при руските удари по Запорожие достигна 50 души, сред които осем деца. Двама души са загинали, съобщи изпълняващият длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.

Атаката е засегнала промишлен обект и пететажен жилищен блок в Космическия район на града. „Броят на ранените нарасна до 50 души, от които осем са деца“, заяви Семикин.

По данни на украинската патрулна полиция сред загиналите е 17-годишен младеж. В по-ранните съобщения за ударите беше посочено, че един човек е загинал, а 30 са били ранени, включително шест деца.

Спасени са блокирани жители

Спасители са извадили 17 души, които са били блокирани в жилищата си. Повредени са апартаменти на три етажа от блока, а на втория и третия етаж са избухнали пожари. Пламъци са обхванали и автомобили, паркирани в двора.

Украинските власти съобщават, че при ударите срещу Запорожие са използвани управляеми авиобомби, безпилотни летателни апарати и реактивни системи за залпов огън. По-рано през деня е бил атакуван и частен сектор в града, където е загинал непълнолетен, а четирима души са получили травми.

Спасителните работи по ликвидирането на последиците са приключили. Комуналните служби възстановяват повредените жилища, съобщава „Украинская правда“.

Източници: pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua