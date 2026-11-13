Мерц обвърза бюджета на ЕС с финансирането за Украйна ОБЗОР

Германският канцлер Фридрих Мерц обвърза подкрепата на Берлин за седемгодишния бюджет на Европейския съюз за 2028–2034 г. с ангажимент на всички държави членки да участват във финансирането на Украйна. Искането раздели европейските лидери, а съпротива идва не само от правителства, които вече отказаха да се включат в новата финансова схема за Киев, но и от държави, които подкрепят Украйна, съобщава брюкселският портал Rapporteur.

В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща Мерц предупреждава, че Германия няма да одобри бюджета, ако не бъде намерено общо решение за дългосрочната финансова подкрепа за Украйна. „Подкрепата за Украйна е въпрос на нашата неделима европейска сигурност, затова и разпределянето на тежестта трябва да бъде общо“, пише германският канцлер, цитиран от Le Monde.

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Украйна се нуждае от около 70 милиарда евро, за да покрие бюджетните си потребности през 2027 г. Очаква се около 45 милиарда евро от тази сума да бъдат осигурени от Европейския съюз. Досега държавите членки договориха заем от 90 милиарда евро за Киев за 2026 и 2027 г., като няколко страни получиха изключения от финансовите задължения.

Унгария, Словакия, Чехия и България са заявили, че не желаят да участват в следващия механизъм за финансиране на Украйна. И четирите държави са големи получатели на средства от кохезионната политика на ЕС. Според Rapporteur срещу обвързването на двата въпроса се противопоставят и държави като Словения и Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС.

Словения е сред страните, настояващи средствата за земеделие и икономическо сближаване да бъдат запазени в следващия бюджет. През октомври 17 държави, сред които България, Чехия, Унгария, Португалия, Румъния, Словакия и Словения, призоваха да не се намалява финансирането за по-бедните региони и земеделските производители. Ирландското председателство представи нов вариант на преговорния текст на 10 октомври.

Спорът за бюджета се преплита с помощта за Киев

Предложението на Европейската комисия за бюджета за 2028–2034 г. е на стойност близо 2 трилиона евро. В него е заложена възможност за мобилизиране на до 100 милиарда евро за Украйна през седемгодишния период. Комисията посочва, че държавите членки ще могат да получат същите обеми средства като в настоящия бюджет, а за по-слабо развитите региони е предвидена защитна клауза. Това означава, че твърдението за автоматично намаляване на плащанията към по-бедните страни не е договорен факт, а част от политическия спор около разпределението на средствата.

Словашкият премиер Роберт Фицо определи позицията на Мерц като „типично изнудване“ и заяви, че няма да отстъпи. Чешкият премиер Андрей Бабиш също се противопостави на условието, като посочи, че в самия проектобюджет вече е предвидено финансиране за Украйна в размер на 100 милиарда евро.

Бюджетът трябва да бъде приет с единодушие от държавите членки, след което е необходимо съгласието на Европейския парламент. Европейският съвет цели политическо споразумение до края на 2026 г., за да бъдат приети необходимите законови текстове през 2027 г. и новият финансов период да започне без прекъсване на 1 януари 2028 г. Антонио Коща се очаква да представи нов компромисен вариант на 21 ноември.

Източници: rapporteur.com, lemonde.fr