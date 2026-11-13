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Намериха тялото на изчезнал работник след взрива в завода в Турция

Намериха тялото на изчезнал работник след взрива в завода в Турция

13 Ноември, 2026 19:35 191 0

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  • трудова злополука-
  • habaş

Тленните останки на Баръш Гюней са открити при продължилата спасителна операция. Жертвите на инцидента в завода HABAŞ вече са 19

Намериха тялото на изчезнал работник след взрива в завода в Турция - 1
Снимка: turkiyegazetesi.com.tr
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тленните останки на Баръш Гюней, който беше в неизвестност след взрива в завода HABAŞ Demir Çelik в Алиага, са открити. С това броят на загиналите при инцидента край Измир достигна 19 души, съобщи Türkiye Gazetesi.

Взривът стана на 9 ноември в производствената база на предприятието край Измир. При инцидента първоначално загинаха 18 работници, а 15 бяха ранени. След експлозията спасителни екипи започнаха издирване на Гюней, от когото не е имало информация.

Търсенето продължи в района на завода, докато екипите не откриха тленните останки на работника.

Източници: turkiyegazetesi.com.tr


Турция
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