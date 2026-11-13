Ердоган: COP31 трябва да превърне обещанията в действия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова световните лидери да преминат от политически ангажименти към конкретни действия за справяне с климатичните промени. В изявление след срещата на върха на държавните и правителствените ръководители в рамките на 31-вата конференция на ООН за изменението на климата (COP31) в Анталия той подчерта, че основен приоритет трябва да бъде изпълнението на вече поетите международни задължения.

Ердоган благодари на участващите лидери, международни организации, многостранни банки за развитие и партньори за подкрепата им към климатичния форум. Според него присъствието на толкова държавни ръководители в условията на сериозни международни предизвикателства показва политическа воля за съвместни действия.

„С навлизането на Парижкото споразумение във второто му десетилетие нашите разговори потвърдиха, че справянето с изменението на климата е както научна необходимост, така и морален императив“, заяви турският президент.

По думите му въпреки различията в икономическото развитие и националните приоритети участващите държави са демонстрирали значително сближаване на позициите по основните климатични въпроси.

Сред водещите теми на COP31 са електрификацията, зелената индустриализация, устойчивостта към климатичните бедствия, управлението на отпадъците и финансирането на климатичния преход. Специално внимание е отделено на потребностите на африканските и тихоокеанските държави, които са сред най-уязвимите към последиците от глобалното затопляне.

Ердоган подчерта необходимостта от по-ефективни системи за ранно предупреждение при природни бедствия и по-добра защита на населението в рисковите райони. Според него адаптацията към климатичните промени трябва да върви паралелно с мерките за намаляване на емисиите на парникови газове.

Особено място в изявлението заема достъпът до финансиране. Турският президент посочи инициативата Climate Implementation Bridge като инструмент за насочване на финансови ресурси към държавите, които имат най-голяма нужда от подкрепа за адаптация, устойчивост и устойчиво развитие.

Той приветства и подкрепата за международния ангажимент „35-by-35 Global Electrification Pledge“, към който вече са се присъединили няколко държави. Според Ердоган разширяването на електрификацията може да допринесе за енергийната сигурност и икономическото развитие, като всяка страна следва собствен подход според националните си потребности.

Турският държавен глава открои и партньорството между Турция и Австралия в рамките на COP31 като пример за международно сътрудничество между държави от различни региони. Той благодари специално на Тувалу и Фиджи за участието им в подготовката на конференцията и домакинството на предварителните срещи.

Ердоган подчерта, че успешното изпълнение на климатичните политики изисква активно участие не само на правителствата, но и на бизнеса, финансовите институции, местните власти и гражданското общество.

„COP31 беше замислена като конференция на изпълнението“, заяви президентът, като призова участниците да запазят конструктивния дух на преговорите.

В заключение Реджеп Тайип Ердоган настоя международната общност да продължи усилията за изпълнение на Парижкото споразумение и да запази постижима целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива.