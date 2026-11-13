Европа влиза в преговорите за Украйна с екип от Е5

Европа ще участва в бъдещите преговори за прекратяване на войната в Украйна чрез институциите на Европейския съюз и пет държави – Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия и Полша. Форматът, наречен „Е5“, е договорен от лидерите на ЕС на неформалната им среща в Дъблин.

Решението беше обявено от председателя на Европейския съвет Антонио Коща след разговорите в ирландската столица. По думите му европейската страна ще запази общата си позиция и ще действа координирано в дипломатическия процес.

Единен европейски глас

„Напълно подкрепяме този процес и се надяваме той да доведе до конкретни резултати. Днес лидерите се съгласиха, че нашият европейски екип за мирните преговори за Украйна се състои от институциите на Европейския съюз и държавите от Е5 – Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия и Полша“, заяви Коща.

Председателят на Европейския съвет подчерта, че принципите и позициите на ЕС в преговорите са ясно установени. Сред основните европейски приоритети са сигурността на Украйна, нейният суверенитет и участието на Европа във всички разговори, които засягат бъдещето на страната и архитектурата на сигурността на континента.

„Сигурността на Европа започва със сигурността на Украйна“, каза Коща. Той добави, че Европейският съюз приветства всички дипломатически усилия, насочени към връщането на Русия на масата за преговори.

„Европа трябва да говори с един ясен, единен глас във всички обсъждания, които ще определят бъдещето на Украйна и сигурността на нашия континент“, заяви председателят на Европейския съвет.

Форматът разширява досегашното участие

До момента в дипломатическите контакти около войната участваха различни европейски формати, включително групи, в които водеща роля имаха Германия, Франция и Обединеното кралство. Новото решение включва и Италия, Полша и институциите на ЕС, което дава на европейското представителство по-широка политическа основа.

Американски посредници вече проведоха разговори с представители на Русия и Украйна. Европейски представители също участваха в отделни срещи, свързани с преговорния процес, но Москва досега се противопоставяше на прякото европейско участие в основния формат.

Коща не посочи конкретна дата за следващия кръг от преговори. Той заяви, че европейският екип ще продължи да работи в тясна координация и при пълно единство.

Източници: apnews.com, rte.ie