Коща: ЕС договори делегация за преговорите за Украйна

Европейският съюз е договорил делегация за експертните преговори за Украйна. В нея ще влязат представители на институциите на ЕС и държави от така наречената коалиция на желаещите, заяви председателят на Европейския съвет Антониу Коща.

„Лидерите се договориха за нашата делегация на преговорите за Украйна. Това са институциите на ЕС и държави от коалицията на желаещите“, каза Коща на заключителната пресконференция след неформалната среща на лидерите на ЕС в Дъблин.

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Той добави, че лидерите на Европейския съюз „подкрепят преговорите“. Коща не посочи имената на конкретните представители, нито уточни кога делегацията ще започне работа в този формат.

Европа настоява за място на масата

Решението идва на фона на засиления натиск Европа да участва пряко в разговорите за прекратяване на войната в Украйна. До този момент основният формат включваше Русия, Украйна и Съединените щати, а европейските държави настояваха да не бъдат изключвани от процес, който пряко засяга сигурността на континента.

Американските специални пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф заявиха, че европейски представители ще бъдат включени в следващия кръг от преговорите. Украинският президент Володимир Зеленски също каза, че не може да бъде постигнато споразумение между Москва и Киев без участието на Европа.

Агенция „Асошиейтед прес“ съобщи по-рано, че лидерите на ЕС обсъждат дали Европа да бъде представена от един пратеник или от екип. Преди срещата в Дъблин все още не беше постигнат консенсус за конкретния модел и имената на представителите.

Съставът на делегацията остава неуточнен

По думите на Коща вече е договорен принципният състав на делегацията, но публично не са обявени държавите и институциите, които ще изпратят представители. Така остава отворен въпросът дали в преговорния екип ще има само представители на ЕС или и водещи държави от коалицията на желаещите извън съюза.

Коалицията включва европейски държави и партньори, които подкрепят Украйна, предоставят военна и политическа помощ и обсъждат гаранции за сигурността на страната при евентуално мирно споразумение.

Участието на Европа в преговорите все още не е окончателно потвърдено от Москва. Според „Монд“ Русия не е дала официално съгласие за присъствието на европейска делегация, въпреки заявките от Вашингтон и Киев.

Следващата стъпка е да бъдат уточнени мандатът, съставът и форматът на европейската делегация. Европейските лидери настояват преговорите да водят първо към прекратяване на огъня, а след това към трайно мирно споразумение и гаранции за сигурността на Украйна.

Източници: apnews.com, euronews.com, lemonde.fr