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Украйна и Швеция обсъдиха графика за доставките на Gripen
  Тема: Украйна

Украйна и Швеция обсъдиха графика за доставките на Gripen

13 Ноември, 2026 20:26 146 14

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Андрей Сибига и Мария Малмер Стенергард са обсъдили още противовъздушната отбрана, защитата на енергетиката и натиска върху Русия

Украйна и Швеция обсъдиха графика за доставките на Gripen - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрей Сибига и шведската му колега Мария Малмер Стенергард обсъдиха в Абу Даби графика за доставките на изтребители Gripen за Украйна. Срещата се проведе в рамките на форума Sir Bani Yas, съобщи Министерството на външните работи на Украйна, цитирано от „Европейската правда“.

Основен акцент в разговорите са били укрепването на украинската противовъздушна отбрана и защитата на енергийната система в навечерието на зимата. Сибига е благодарил на Швеция за последователната подкрепа и за лидерската ѝ роля в помощта за Украйна.

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„Обсъдихме графика за доставките на самолетите Gripen, засилването на натиска върху Русия и напредъка на Украйна по пътя към присъединяване към ЕС“, заяви Сибига. Той допълни, че позицията на Киев е ясна: „Русия няма място в международния спорт, докато продължава войната срещу Украйна“.

Очакванията за първите самолети

Срещата се проведе ден след като украинският президент Владимир Зеленски заяви, че очаква шведските изтребители Gripen да пристигнат в Украйна през януари или февруари. Новият разговор между външните министри поставя акцент върху конкретния график за доставките, но в съобщението не се посочват точен брой самолети или конкретна дата за първата доставка.

Шведските Gripen са част от усилията за засилване на украинската въздушна отбрана на фона на руските атаки срещу градове и енергийна инфраструктура. За Киев защитата на енергийната система е сред основните задачи преди зимния сезон.

Нова шведска помощ за Украйна

В разговорите е било обсъдено и продължаването на международната помощ за Украйна. През октомври Швеция обяви нов пакет на стойност 500 милиона шведски крони, или почти 45 милиона евро. Сибига е благодарил на Малмер Стенергард за активната ѝ позиция в подкрепа на увеличаването и ускоряването на помощта.

Освен военната подкрепа, министрите са обсъдили и европейската интеграция на Украйна, както и необходимостта от допълнителен натиск върху Русия заради продължаващата война.

Източници: eurointegration.com.ua


Швеция
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