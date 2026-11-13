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Полша спира вноските си за американско оръжие за Киев
  Тема: Украйна

Полша спира вноските си за американско оръжие за Киев

13 Ноември, 2026 20:36 811 35

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  • военна помощ за украйна

Премиерът Доналд Туск посочи високия бюджетен дефицит и собствените разходи за отбрана като причини за решението

Полша спира вноските си за американско оръжие за Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша временно спира финансовите си вноски в програмата PURL, чрез която европейски държави плащат за американско оръжие, предназначено за Украйна. Премиерът Доналд Туск съобщи решението на пресконференция, излъчена от TVP Info.

„Информирах генералния секретар на НАТО, че засега няма да правим вноски в програмата PURL – европейски средства за американски оръжия за Украйна“, заяви Туск.

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Полският премиер обясни промяната с високия бюджетен дефицит и с разходите за собствената отбрана на страната. Полша е сред държавите от НАТО, които увеличиха значително военните си разходи след началото на руската пълномащабна война срещу Украйна.

Туск определи решението като временно, но не посочи срок за възобновяване на плащанията. Не беше обявена и конкретна сума, която Полша е планирала да внесе в програмата през следващия период.

PURL позволява на съюзниците да финансират закупуването на американски оръжия и боеприпаси, които след това се предоставят на Украйна. Сред доставките са системи и ракети за противовъздушна отбрана. Повече от половината държави членки на НАТО са заявили участие в инициативата, съобщи по-рано генералният секретар на алианса Марк Рюте.

Решението на Варшава идва на фона на призиви Вашингтон да увеличи европейското финансиране за PURL. Според информация, цитирана от „Стрейтс Таймс“, за вече одобрени оръжейни пакети има недостиг от около 2 млрд. долара, докато американската страна продължава да извършва доставки преди получаването на пълното плащане.

Източници: tvp.info, straitstimes.com, pap.pl


Полша
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