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Зеленски критикува неверни съобщения за тока в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски критикува неверни съобщения за тока в Украйна

13 Ноември, 2026 21:24 329 12

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • електроснабдяване-
  • енергетика-
  • прекъсвания на тока

Президентът определи като недопустимо жители на Бяла църква и Бровари да остават без електричество с дни, докато местните доклади показвали друга картина

Зеленски критикува неверни съобщения за тока в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкритикува правителствени представители за продължителните прекъсвания на електрозахранването в Бяла църква и Бровари. Според него жители на двата града са оставали без ток не само с часове, а с дни, докато отчетите от място са представяли различна картина.

„Напълно недопустима е ситуацията в Бяла църква и Бровари, когато хората остават без ток по няколко денонощия“, заяви Зеленски във вечерното си обръщение. Той добави, че е провел „остър разговор с правителствени представители“ по време на селекторно съвещание.

Президентът настоя проблемите с електроснабдяването да бъдат решавани, а не прикривани чрез неточни доклади. Той не посочи конкретни длъжностни лица, които според него са отговорни за несъответствието между отчетите и реалната ситуация.

Подготвят нови механизми за работа с общините

По-рано през деня Зеленски определи темповете на възстановяване на украинската енергетика като твърде бавни. Той възложи на Министерството на цифровата трансформация, Министерството на енергетиката и Министерството на развитието на общностите да подготвят допълнителни механизми за взаимодействие с градовете и общините.

Целта е възстановителните дейности да бъдат ускорени и информацията от населените места да бъде по-точна. На практика това означава централната власт да получава своевременно данни за реалната продължителност на прекъсванията и за напредъка по ремонта на повредената инфраструктура.

Украйна продължава да възстановява енергийната си система след руски удари по електропреносната и разпределителната мрежа. На този фон президентът постави акцент не само върху скоростта на ремонтите, но и върху достоверността на докладите, на които се основават решенията за помощ и разпределение на ресурсите.

Източници: epravda.com.ua, president.gov.ua


Украйна
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