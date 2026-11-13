Зеленски критикува неверни съобщения за тока в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкритикува правителствени представители за продължителните прекъсвания на електрозахранването в Бяла църква и Бровари. Според него жители на двата града са оставали без ток не само с часове, а с дни, докато отчетите от място са представяли различна картина.

„Напълно недопустима е ситуацията в Бяла църква и Бровари, когато хората остават без ток по няколко денонощия“, заяви Зеленски във вечерното си обръщение. Той добави, че е провел „остър разговор с правителствени представители“ по време на селекторно съвещание.

Президентът настоя проблемите с електроснабдяването да бъдат решавани, а не прикривани чрез неточни доклади. Той не посочи конкретни длъжностни лица, които според него са отговорни за несъответствието между отчетите и реалната ситуация.

Подготвят нови механизми за работа с общините

По-рано през деня Зеленски определи темповете на възстановяване на украинската енергетика като твърде бавни. Той възложи на Министерството на цифровата трансформация, Министерството на енергетиката и Министерството на развитието на общностите да подготвят допълнителни механизми за взаимодействие с градовете и общините.

Целта е възстановителните дейности да бъдат ускорени и информацията от населените места да бъде по-точна. На практика това означава централната власт да получава своевременно данни за реалната продължителност на прекъсванията и за напредъка по ремонта на повредената инфраструктура.

Украйна продължава да възстановява енергийната си система след руски удари по електропреносната и разпределителната мрежа. На този фон президентът постави акцент не само върху скоростта на ремонтите, но и върху достоверността на докладите, на които се основават решенията за помощ и разпределение на ресурсите.

Източници: epravda.com.ua, president.gov.ua