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Коща и Урсула фон дер Лайен отхвърлиха Калас за преговарящ с Русия
  Тема: Украйна

Коща и Урсула фон дер Лайен отхвърлиха Калас за преговарящ с Русия

13 Ноември, 2026 21:28 723 31

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  • преговори за украйна

Европа ще изпрати екип от представители на ЕС и пет държави в следващия кръг от разговори за Украйна

Коща и Урсула фон дер Лайен отхвърлиха Калас за преговарящ с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отхвърлиха идеята върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас да води самостоятелно преговорите с Русия.

Това стана ясно на съвместна пресконференция след неформалната среща на лидерите на ЕС в Дъблин. Коща посочи, че договорите на ЕС разграничават ролите на председателя на Европейския съвет и на председателя на Европейската комисия при представянето на съюза на най-високо политическо равнище.

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„Ние решаваме кой ни представлява и взехме това решение днес“, заяви Урсула фон дер Лайен.

По думите ѝ решението е взето от 27-те държави членки и европейските институции. Изявлението беше направено в отговор на въпрос за позицията на Кая Калас, че според договореностите на ЕС тя също има основание да участва в представянето на съюза при разговори с Москва.

Европа ще изпрати екип, а не един преговарящ

След срещата Коща обяви, че Европа ще бъде представена в следващия кръг от разговори с екип от дипломати на Европейския съюз и на пет държави: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша.

„Трябва да обединим всички. За това е необходимо да има екип и да говорим с един глас“, каза Коща.

Така лидерите избраха формат, който не предоставя водещата роля нито на Калас, нито на един-единствен представител на ЕС. Решението идва на фона на натиска Европа да участва пряко в разговорите за прекратяване на войната в Украйна и за бъдещата сигурност на континента.

Американският пратеник Джаред Къшнър заяви, че Европа ще има място на масата в следващия кръг от преговори. По-рано Москва настояваше европейските държави да посочат един представител, докато редица правителства в ЕС подкрепяха по-широко участие на държавите членки.

Калас настоява първо за прекратяване на огъня

Преди срещата в Дъблин Кая Калас заяви, че съществуващите договорености за ръководството на институциите на ЕС дават основание тя, Коща и фон дер Лайен да представляват Европа в разговорите, свързани с войната и европейската сигурност.

Калас същевременно предупреди, че разговорите за бъдещата архитектура на сигурността в Европа не трябва да изпреварват прекратяването на огъня и мирното споразумение между Русия и Украйна. Според нея обсъждането на руските искания за сигурността на континента на този етап би могло да отклони вниманието от отговорността на Москва за войната.

След решението в Дъблин остава да бъде уточнен съставът на европейския екип и конкретният му мандат в следващия кръг от разговори. Потвърдено е, че ЕС и петте държави ще участват, но не е обявена единна фигура, която да води преговорите от името на цяла Европа.

Източници: apnews.com, rte.ie, euronews.com


Ирландия
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