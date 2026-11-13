Москва отрече договорка за Европа в преговорите за Украйна

Руското външно министерство заяви, че не му е известно да е постигната договорка със САЩ за включване на европейски държави в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Така Москва постави под съмнение обявеното от американската страна, че Русия и Украйна са одобрили европейско участие.

„Доколкото е известно на руското външно министерство, този въпрос не е обсъждан по време на разговорите в Москва със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнър“, заяви говорителката на ведомството Мария Захарова.

Уиткоф и Кушнър се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва на 12 ноември. След разговора Уиткоф каза, че европейците ще участват в следващата среща, а Кушнър заяви, че Русия и Украйна са се съгласили да разширят бъдещия кръг с европейски партньори. Руската страна обаче не потвърди публично, че е поела подобен ангажимент. Помощникът на Путин Юрий Ушаков също не даде изрично потвърждение за участие на европейска делегация.

Американските посланици пристигнаха в Москва след двудневни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. На тези срещи европейски представители са водили отделни разговори със САЩ и Украйна, но не са участвали пряко в основния формат. Според американските представители следващият етап трябва да включи Европа не само заради войната, но и заради разговорите за бъдещата сигурност на континента.

Въпросът за европейското участие е чувствителен, тъй като европейските държави оказват военна и финансова подкрепа на Украйна, докато Москва ги обвинява, че са страна в конфликта. Европейски лидери настояват да имат пряк глас при решенията, които ще определят сигурността на континента след края на войната.

След срещата с Путин Уиткоф и Кушнър разговаряха и с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин. Американската страна представя включването на Европа като възможна част от следващия кръг на преговорите, но руското изявление показва, че по този въпрос все още няма публично потвърдено съгласие между Москва и Вашингтон.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, theguardian.com