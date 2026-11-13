Новини
Свят »
Украйна »
Москва отрече договорка за Европа в преговорите за Украйна
  Тема: Украйна

Москва отрече договорка за Европа в преговорите за Украйна

13 Ноември, 2026 21:35 431 41

  • русия-
  • украйна-
  • преговори-
  • европа-
  • джаред кушнер-
  • мария захарова

Руското външно министерство заяви, че въпросът не е обсъждан с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър

Москва отрече договорка за Европа в преговорите за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското външно министерство заяви, че не му е известно да е постигната договорка със САЩ за включване на европейски държави в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Така Москва постави под съмнение обявеното от американската страна, че Русия и Украйна са одобрили европейско участие.

„Доколкото е известно на руското външно министерство, този въпрос не е обсъждан по време на разговорите в Москва със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнър“, заяви говорителката на ведомството Мария Захарова.

Уиткоф и Кушнър се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва на 12 ноември. След разговора Уиткоф каза, че европейците ще участват в следващата среща, а Кушнър заяви, че Русия и Украйна са се съгласили да разширят бъдещия кръг с европейски партньори. Руската страна обаче не потвърди публично, че е поела подобен ангажимент. Помощникът на Путин Юрий Ушаков също не даде изрично потвърждение за участие на европейска делегация.

Американските посланици пристигнаха в Москва след двудневни преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. На тези срещи европейски представители са водили отделни разговори със САЩ и Украйна, но не са участвали пряко в основния формат. Според американските представители следващият етап трябва да включи Европа не само заради войната, но и заради разговорите за бъдещата сигурност на континента.

Въпросът за европейското участие е чувствителен, тъй като европейските държави оказват военна и финансова подкрепа на Украйна, докато Москва ги обвинява, че са страна в конфликта. Европейски лидери настояват да имат пряк глас при решенията, които ще определят сигурността на континента след края на войната.

След срещата с Путин Уиткоф и Кушнър разговаряха и с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин. Американската страна представя включването на Европа като възможна част от следващия кръг на преговорите, но руското изявление показва, че по този въпрос все още няма публично потвърдено съгласие между Москва и Вашингтон.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com, theguardian.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания