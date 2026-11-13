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Фон дер Лайен: Първи приоритет е прекратяване на огъня в Украйна
  Тема: Украйна

Фон дер Лайен: Първи приоритет е прекратяване на огъня в Украйна

13 Ноември, 2026 21:41 404 36

  • украйна-
  • урсула фон дер лайен-
  • европейски съюз-
  • санкции срещу русия-
  • мирни преговори

ЕС подготвя 22-рия пакет от санкции срещу Русия и предложение за финансирането на Украйна през 2027 г

Фон дер Лайен: Първи приоритет е прекратяване на огъня в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Прекратяването на огъня в Украйна ще бъде първият приоритет на Европейския съюз в преговорите с Русия, САЩ и Украйна. След това трябва да бъдат договорени надеждни гаранции за сигурност за Киев и да започне обсъждането на по-широката архитектура на европейската сигурност, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя каза, че ЕС приветства подновената дипломатическа активност и участието на европейски представители в разговорите. „Ще подкрепяме Украйна както във военно време, така и в мирно време“, заяви фон дер Лайен.

Европа настоява първо да спрат бойните действия

Позицията на Брюксел беше потвърдена и от върховната представителка на ЕС по външната политика Кая Калас. По думите ѝ преговорите не трябва да започват с обсъждане на нова европейска система за сигурност, преди да бъде постигнато прекратяване на огъня.

„Ако започнем да говорим за това, което Русия иска по отношение на архитектурата на сигурността, всъщност влизаме в капаните, които Русия ни поставя“, каза Калас в Дъблин.

В същото време САЩ, Русия и Украйна обсъждат възможността Европа да получи място на следващия кръг от преговорите. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща съобщи, че в него ще участват представители на ЕС, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша.

Нови санкции и план за финансиране

Европейската комисия подготвя 22-рия пакет от санкции срещу Русия. Фон дер Лайен заяви, че той ще бъде представен преди следващото заседание на Европейския съвет, насрочено за 26 и 27 ноември. Конкретните мерки, компании и сектори, които ще бъдат засегнати, още не са обявени.

Паралелно с това Комисията подготвя предложение за покриване на финансовите нужди на Украйна през 2027 г. Точният размер и механизмът за осигуряване на средствата все още не са потвърдени.

В рамките на вече договорения заем от 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. е предвидено Украйна да получи още 45 млрд. евро през следващата година. От тях 31,7 млрд. евро са планирани за отбранителните способности на страната, а 13,3 млрд. евро за бюджетна подкрепа. Разпределението трябва да бъде одобрено от държавите членки.

Подготовка за възстановяването

Европейската комисия посочва, че наред с военната и бюджетната помощ се работи и по рамка за следвоенното икономическо възстановяване на Украйна. В разговорите с Киев и Вашингтон се обсъждат инструментите за бъдещото развитие на страната, привличането на частен капитал и възможното разпределение на договорите за възстановяване.

Решенията за финансирането, санкциите и участието на Европа в преговорите ще бъдат обсъждани в следващите седмици. ЕС обвързва напредъка по дипломатическия процес с реално спиране на руските атаки и с гаранции, които да възпрепятстват нова агресия срещу Украйна.

Източници: mobil.aa.com.tr, apnews.com


Украйна
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