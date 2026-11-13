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Туск: Нашето време дойде
  Тема: Украйна

Туск: Нашето време дойде

13 Ноември, 2026 22:24, обновена 13 Ноември, 2026 22:33 771 32

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  • русия

Франция, Италия, Полша, Германия, Великобритания и европейски институции ще представят континента в разговорите с Русия, Украйна и САЩ

Туск: Нашето време дойде - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск приветства създаването на европейски формат за участие в преговорите за Украйна. В публикация в социалната мрежа X той посочи, че Франция, Италия, Полша, Германия и Обединеното кралство, заедно с европейски институции, ще представляват Европа в разговорите с Русия, Украйна и Съединените щати.

„На карта са мирът в Украйна и сигурността на Полша и цяла Европа. Нашето време дойде“, написа Туск. Петте държави са обединени във формата E5, който през последните месеци се утвърди като политически механизъм за координация по въпросите на европейската сигурност и подкрепата за Украйна.

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Председателят на Европейския съвет Антониу Коща съобщи, че за следващия кръг от разговорите ще бъде изпратен екип от дипломати, включващ представители на Европейския съюз и петте държави. Решението беше представено след срещите на европейските лидери в Дъблин, където бяха обсъдени войната на Русия срещу Украйна, мирният процес и сигурността на Европа.

Европа настоява за място на масата

Създаването на формата идва след подкрепяни от САЩ разговори между Русия и Украйна в Абу Даби на 10 и 11 ноември. След тях американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха Москва, а европейските лидери получиха информация за развитието на контактите.

Вашингтон настоява Европа да бъде включена в бъдещите обсъждания, тъй като евентуалното споразумение няма да засяга само прекратяването на бойните действия в Украйна, а и по-широките договорености за сигурността на европейския континент. Европейски представители вече участваха в разговори с украинската страна и американски представители, но досега не бяха част от основния формат между Русия, Украйна и САЩ.

Следващият кръг още няма дата

Към момента е потвърдено, че европейски дипломатически екип ще участва в следващия кръг, но не са обявени конкретни дата и място. Не е съобщено и кои точно представители ще бъдат определени от петте държави и европейските институции.

Форматът ще трябва да съчетае позициите на държавите от E5 с общата линия на Европейския съюз. Туск настоява европейските страни да имат пряк глас при решенията, които могат да променят архитектурата на сигурността в Европа, вместо бъдещите договорености да бъдат определяни без тяхно участие.

Източници: apnews.com, lemonde.fr


Ирландия
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