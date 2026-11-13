Любош Блаха: Дори най-ревностните еврофили вече не могат да слушат Калас

Словашкият евродепутат Любош Блаха разпространи видеоклип, на който се вижда как група членове на Европейския парламент напуска пленарната зала малко след началото на изказването на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас. Кадрите са от заседанието на 11 ноември, посветено на украинските деца, които според европейските институции са били принудително прехвърлени в Русия или се намират в окупирани украински територии.

Блаха представи сцената като масово бягство от залата. „Дори най-ревностните еврофили вече не могат да слушат Калас“, заяви той, като обвърза напускането с думите ѝ за предполагаемото депортиране на украински деца.

В официален видеозапис от заседанието Калас заявява, че над 20 500 украински деца са били незаконно депортирани от окупирани части на Украйна в Русия. Тя призова за достъп на ООН, УНИЦЕФ и Международния комитет на Червения кръст до децата, намиращи се под руски контрол.

На следващия ден парламентът прие резолюция по темата с 536 гласа „за“, 8 „против“ и 37 въздържали се. В документа се посочват 20 651 потвърдени случая на депортиране или принудително прехвърляне на украински деца към септември 2026 г. Резолюцията призовава за тяхното незабавно, безопасно и безусловно връщане.

Блаха заяви, че Калас не допуска въпроси по време на изказванията си и така препятства използването на процедурата „синя карта“, чрез която евродепутат може да поиска кратък въпрос към говорещия. Това е негова оценка за конкретното заседание и не е потвърдено в прегледаните официални материали.

Словашкият депутат определи изказването на Калас като „пропагандни лъжи“ и заяви, че евакуацията не бива да се нарича депортиране. Той твърди още, че Русия работи за събирането на евакуирани деца с техните семейства и че данните за депортациите са измислени в Киев и Брюксел.

Източници: euronews.com, apnews.com