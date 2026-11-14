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Тръмп, Си и Путин планират историческа среща в Китай в четвъртък
  Тема: Иранската криза

Тръмп, Си и Путин планират историческа среща в Китай в четвъртък

14 Ноември, 2026 03:13 245 9

  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • владимир путин-
  • ядрени оръжия-
  • шънджън

Тристранният разговор в Шънджън ще бъде насочен основно към контрола върху ядрените оръжия. Възможно е лидерите да обсъдят още Иран и Северна Корея

Тръмп, Си и Путин планират историческа среща в Китай в четвъртък - 1
Снимка: Колаж: Украинска правда
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп планира историческа тристранна среща с китайския президент Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин следващия четвъртък в Шънджън, Китай. Разговорът ще се проведе в кулоарите на годишната конференция на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която е насрочена за 18 и 19 ноември.

Това ще бъде първата среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия в подобен формат. Основната тема се очаква да бъде създаването на по-широко споразумение за контрол върху ядрените оръжия. Представител на Белия дом обаче уточнява, че не се очаква незабавен резултат.

„Не очакваме да стигнем до каквото и да е споразумение. Бих определил това като начална точка, първия разговор“, заявява американският представител пред журналисти.

Иран и Северна Корея също може да бъдат обсъдени

Според представителя разговорите може да засегнат войната в Иран и ситуацията около Северна Корея. Президентът Тръмп вече заяви, че на срещата ще се говори за „много неща“, включително за ядрено разоръжаване и опит за прекратяване на войната в Иран.

Украйна обаче вероятно няма да бъде част от дневния ред. Американски представител посочва, че Китай не участва пряко в отделния дипломатически процес между Вашингтон и Москва и затова темата не изглежда подходяща за тристранния разговор. Не се предвижда и отделна двустранна среща между Тръмп и Путин.

Вашингтон ще постави и търговски въпроси

Освен ядрените оръжия Тръмп се очаква да настоява Китай да спазва постигнатото миналата година търговско примирие. Американската страна е недоволна от темповете и обемите на износа на редкоземни минерали, които се добиват и преработват основно в Китай.

Тръмп и Си Цзинпин се срещнаха в Белия дом през септември. Американският президент ще пътува до Китай заедно с Илон Мъск, главен изпълнителен директор на SpaceX и Tesla.

Тръмп за последно разговаря лично с Путин на срещата на върха в Аляска през август, посветена на усилията за прекратяване на войната в Украйна. Паралелно с подготовката на срещата американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър продължават контактите с Кремъл по този въпрос.

За Вашингтон разговорът в Шънджън е възможност да започне диалог с Китай за ядрените арсенали. Американски представител заявява, че руският лидер има по-дълъг опит в преговорите за контрол върху въоръженията, докато китайският ядрен потенциал се разраства значително.

Източници: nypost.com, apnews.com


Китай
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