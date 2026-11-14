Загубите на Украйна от затворените пристанища надхвърлиха $7 млрд

Загубите на Украйна от валутни приходи заради престоя на пристанищата от групата „Голяма Одеса“ са надхвърлили 7 млрд. долара, според изчисления на ТАСС. Пристанищата Одеса, Черноморск и Пивденний са без нормален търговски трафик от 22 юли, а международните корабособственици продължават да избягват района заради рисковете за корабите и екипажите.

По данни, цитирани от ТАСС, в тези пристанища влизат основно плавателни съдове, свързани с въоръжените сили на Украйна. Търговският износ е пренасочен към дунавското пристанище Измаил и към румънското пристанище Констанца. Двата маршрута обаче могат да обработят общо не повече от около една трета от товарите, които преди са минавали през дълбоководните пристанища край Одеса.

Селскостопанският износ е свит наполовина

Ограниченият капацитет на алтернативните маршрути е довел до рязко свиване на износа на зърно, маслодайни култури и преработена селскостопанска продукция. През октомври Украйна е успяла да изнесе около половината от планираните количества.

„На практика няма пълномащабен, редовен износ на селскостопанска продукция от дълбоководните пристанища на Украйна от август“, заяви министърът на аграрната политика и храните Тарас Висоцки, цитиран от украинската медия LB.ua. По думите му през 27-те дни на октомври са били изнесени 47% от необходимите обеми, като при липса на нови извънредни обстоятелства капацитетът се очаква да остане между 45% и 50%.

Асошиейтед прес съобщава, че през август са регистрирани само 21 пристигания на кораби в украинските черноморски пристанища, което е около 90% по-малко спрямо година по-рано. Според агенцията по-високите застрахователни премии, атаките срещу пристанищна инфраструктура и опасността за екипажите възпират корабособствениците.

Металургичният износ е спрял

В края на септември износът на металургична продукция е преустановен напълно след спирането на стоманодобивни предприятия. Селското стопанство и металургията преди са формирали приблизително 65% от общия износ на Украйна и са носили около 26 млрд. долара годишни валутни приходи.

Институтът KSE посочва, че спирането на стоманодобивни мощности означава, че дори възстановяване на морския трафик няма автоматично да върне предишните обеми на металургичния износ. В октомврийската си икономическа оценка институтът прогнозира, че износът на стомана вероятно ще остане на равнище от 2–3 млрд. долара в продължение на месеци.

Железниците ограничават щетите

Украйна използва железопътната мрежа, дунавските пристанища и транзита през Румъния, за да компенсира част от загубите. Това е намалило дневния недостиг на валутни приходи от около 70 млн. долара през август до приблизително 50–60 млн. долара през периода септември–ноември.

Алтернативните маршрути обаче са по-скъпи и с по-нисък капацитет. Асошиейтед прес цитира представители на украинския аграрен сектор, според които пристанищата Рени и Измаил могат да обработят едва около 15–20% от общите национални износни обеми. Към това се добавят ограниченията по Дунав, включително плитководието и изчакването на баржи и кораби.

Оценката за загуби над 7 млрд. долара е изчисление на ТАСС, а не отделно потвърдена официална сума от украинските институции. Независими анализи на KSE и публикации на Асошиейтед прес потвърждават мащаба на спада в морската търговия и натиска върху селското стопанство, металургията и платежния баланс на страната.

Източници: tass.com, apnews.com, lb.ua