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Доверието на украинците в НАТО спадна до 44%
  Тема: Украйна

Доверието на украинците в НАТО спадна до 44%

14 Ноември, 2026 04:30 101 9

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Подкрепата за Алианса е намаляла с 11 процентни пункта за година. Половината от анкетираните вече заявяват, че не му се доверяват

Доверието на украинците в НАТО спадна до 44% - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доверието на украинците в НАТО е спаднало от 55% през 2025 г. до 44% през 2026 г. Това е най-големият спад сред международните организации, включени в годишното проучване на Rating Group по поръчка на Консултативната мисия на Европейския съюз в Украйна. Половината от анкетираните заявяват, че не се доверяват на Алианса.

Европейският съюз остава най-доверената международна организация в страната, но и при него е отчетено понижение – от 63% през 2025 г. до 59% през 2026 г. Доверието в Международния валутен фонд е 56%, а в Съвета на Европа – 49%. На ООН се доверяват 43% от участниците, докато Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа получава 38% доверие.

Най-ниско доверие към НАТО има на изток

Регионалните различия са съществени. В източните части на Украйна доверието в НАТО е 33%, докато в западните райони и Киев достига 50%. Най-висока подкрепа за Алианса изразяват младите украинци на възраст между 18 и 29 години – 50%.

Проучването е проведено между 18 и 23 септември 2026 г. чрез телефонни интервюта с 2000 пълнолетни граждани. В извадката не са включени временно окупираните територии и районите без украинско мобилно покритие. Максималната статистическа грешка е 2,2 процентни пункта при 95% доверителна вероятност.

Доверието в международните партньори също намалява

Резултатите бяха представени в Киев на 11 ноември. В публикуваните данни за 2026 г. сравнителната стойност за НАТО е посочена като 55%. В материала с резултатите от проучването за 2025 г. е записано 54%, което показва разлика от един процентен пункт в начина на представяне на предходния резултат.

„Резултатите показват, че украинците ясно разграничават отделните институции и направленията на реформите. Високото доверие към едни служби може да съществува едновременно със силно недоволство от напредъка в други сфери“, заяви Олексий Антипович, директор на Rating Group.

В същото изследване най-високо доверие сред украинските институции получават Държавната служба за извънредни ситуации – 96%, и Националната гвардия – 83%. На полицията се доверяват 42%, на съдебната власт – 27%, а на Офиса на главния прокурор – 19%.

Източници: byteseu.com


Украйна
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