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Лондон проверява сигнали за дронове над база на САЩ

Лондон проверява сигнали за дронове над база на САЩ

14 Ноември, 2026 04:33 47 2

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Сигурността на RAF Lakenheath е реагирала на съобщенията, а британското Министерство на отбраната обяви случая за разрешен

Лондон проверява сигнали за дронове над база на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Британското Министерство на отбраната проверява сигнали за неразрешена активност на дронове над RAF Lakenheath в Съфолк, база, използвана от Военновъздушните сили на САЩ. Сигналите са подадени вечерта, а американски военнослужещи от охраната на обекта са реагирали на тях.

„Координираме действията си с всички относими страни след сигналите за неразрешена активност на дронове над RAF Lakenheath тази вечер. Служители на охраната на Военновъздушните сили на САЩ реагираха на сигналите, а ситуацията оттогава е разрешена. Работим в тясно сътрудничество с тях, за да установим фактите“, заяви говорител на британското Министерство на отбраната, цитиран от Sky News.

Към момента не е потвърдено колко дрона са били забелязани, кой ги е управлявал и дали са проникнали в ограниченото въздушно пространство над базата. Не е съобщено и за пострадали военнослужещи, повредени самолети или щети по инфраструктурата. Американското военно командване посочи, че предприема всички необходими мерки за сигурността на обекта, летателната техника и персонала.

RAF Lakenheath е една от основните американски военни бази във Великобритания и е дом на 48-мо изтребително крило на ВВС на САЩ. Случаят се разследва на фона на засилени мерки за сигурност около американски военни обекти в страната. Няколко дни по-рано САЩ преместиха повече от десет самолета от близката RAF Mildenhall заради отделна заплаха, съобщи Асошиейтед прес.

Британското Министерство на отбраната не посочва връзка между двата случая. Засега потвърденото е, че охраната на RAF Lakenheath е реагирала на сигналите, инцидентът е приключил без съобщени щети, а проверката за произхода и характера на въздушната активност продължава.

Източници: apnews.com, theguardian.com


Великобритания
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