Британски самолети извършили 17 разузнавателни полета край Калининград

Два самолета RC-135W Rivet Joint на британските Кралски военновъздушни сили са извършили общо 17 разузнавателни полета край Калининградска област през октомври. Данните са публикувани от The Daily Mail, която се позовава на източници от британския отбранителен сектор. Според публикацията броят на полетите е бил четири пъти по-голям в сравнение с пролетта.

„Екстраординарен“ е определил британски източник интензивността на активността на RAF за толкова кратък период. В публикацията не се посочват конкретните задачи на отделните мисии, нито се твърди, че самолетите са навлизали във въздушното пространство на Русия.

Полетите са започвали от база в Линкълншър

Самолетите са излитали от RAF Waddington в графство Линкълншър, в източната част на Англия. Базата е дом на 51-ва ескадрила, която експлоатира британските RC-135W Rivet Joint. Кралските военновъздушни сили разполагат с общо три такива самолета.

Rivet Joint е специализиран самолет за радиоелектронно и радиотехническо разузнаване. Със своите сензори той прихваща и анализира сигнали от електромагнитния спектър, а събраната информация може да бъде обработвана и предавана в реално време. Според RAF този тип самолети се използва за стратегическо и тактическо разузнаване в подкрепа на британски и съюзнически операции.

Калининградска област е руски ексклав на Балтийско море, отделен от останалата част на Русия и заобиколен от държави членки на Европейския съюз и НАТО. Районът е сред зоните, в които редовно се наблюдават разузнавателни полети на държави от НАТО, но конкретната причина за увеличената британска активност през октомври не е публично уточнена.

Източници: news.mail.ru, klops.ru