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Дрон уби мъж в частен дом в Белгородска област
  Тема: Украйна

Дрон уби мъж в частен дом в Белгородска област

14 Ноември, 2026 04:50 54 3

  • белгородска област-
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Друг човек е ранен при удара в селището Пролетарски. Властите съобщават и за щети и жертви след масираните атаки по руски региони през последното денонощие

Дрон уби мъж в частен дом в Белгородска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е загинал, а друг човек е ранен, след като дрон е атакувал частен дом в селището Пролетарски в Ракитянския окръг на Белгородска област, съобщи регионалният оперативен щаб. По данни на местните власти къщата е разрушена и е възникнал пожар.

„В селището Пролетарски дрон атакува частен дом. Има загинал и ранен човек“, се посочва в съобщението на оперативния щаб, цитирано от местни медии. Руските власти определят удара като украински. Няма потвърждение от украинска страна за отговорност за конкретната атака.

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Жертви и щети в други руски области

Новият случай в Белгородска област идва след една от най-мащабните атаки с дронове срещу руски региони за годината. За нощта срещу 13 ноември руското Министерство на отбраната съобщи за 1198 прехванати или унищожени безпилотни апарата. Според ведомството те са били засечени над 16 области, Московския регион, Крим и акваторията на Черно море.

Най-тежки са последиците във Волгоградска област. При падане на отломки и възникнали локални пожари в южната промишлена зона на Волгоград са загинали четирима служители, а други двама са били хоспитализирани, съобщи администрацията на региона. Данните са цитирани от ТАСС.

В Ростов на Дон са повредени пет многоетажни жилищни сгради. В града е ранен мъж, а за живеещите в една от засегнатите сгради е разкрит пункт за временно настаняване. В Азовския район са повредени пет частни къщи, като в един от домовете е засегнат и газопровод. Отломки са предизвикали пожари в склад с площ около 1500 квадратни метра, производствено помещение и автомобили.

Във Воронежска област руските власти съобщават за 32 унищожени дрона. Отломки са повредили стопанска постройка и автомобил, но няма данни за ранени.

Към последните публикувани данни няма нова обща сводка на руското Министерство на отбраната за броя на дроновете, насочени към страната след началото на атаките в нощта срещу 14 ноември.

Източници: belgorod-news.ru, tass.ru, interfax.ru


Русия
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