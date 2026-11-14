Финландия: Исканията на Русия да напуснем НАТО са неприемливи

Финландия отхвърли като неприемливи съобщенията, че Русия иска страната да напусне НАТО като част от евентуално споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Финландският министър на отбраната Анти Хякянен заяви, че Москва се опитва да наложи ограничения върху европейската отбрана в собствен интерес.

„Русия иска европейските държави от НАТО сами да си наложат ограничения, които обслужват руските интереси. Такива въпроси не подлежат на преговори“, каза Хякянен, цитиран от Bloomberg. По думите му Москва проверява докъде могат да стигнат отстъпките на САЩ и Европа, като разширява дневния ред отвъд бъдещето на Украйна.

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Какво включват съобщените руски условия

Германският вестник „Билд“ съобщи, че руски представители са представили неофициални предложения по време на разговорите в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Според публикацията Москва е поискала Финландия да се върне към статута си отпреди членството в НАТО, както и да бъде забранено изграждането на военни бази на Алианса във Финландия, Естония, Латвия и Литва.

В съобщения пакет от условия се включват още изискване Украйна да остане извън военни съюзи, запазване от Русия на окупираните украински територии и предаване на целия Донбас под руски контрол. Според „Билд“ се предвижда и демилитаризация на пристанищата в Одеса и Николаев. Данните за документа не са независимо потвърдени, а не е ясно дали той е официална позиция на руския президент Владимир Путин.

Кремъл отрича, Хелзинки не отстъпва

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Москва да е настоявала Финландия да напусне НАТО. „Това със сигурност не е обсъждано“, каза той, като заяви, че не е запознат с подобно искане. В същото време Кремъл продължава да настоява за спиране на по-нататъшното разширяване на НАТО на изток и за писмени гаранции по този въпрос.

Финландският премиер Петери Орпо заяви, че не е запознат с подобно руско предложение, но подчерта, че членството на страната в НАТО не може да бъде договаряно. Външната министърка Елина Валтонен също заяви, че решението за членството на Финландия е изцяло на страната и на Алианса.

Финландия се присъедини към НАТО през април 2023 г., след като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Съобщените руски искания напомнят предложенията на Москва от декември 2021 г., когато Кремъл настояваше за ограничения върху разширяването и военното присъствие на НАТО в Източна Европа.

Европа ще участва в следващия кръг

Разговорите в Абу Даби между представители на САЩ, Русия и Украйна доведоха до решение Европа да бъде включена в следващия кръг. Европейският съюз и пет държави от коалицията в подкрепа на Украйна – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша – ще изпратят свои представители.

Европейските лидери настояват първо да бъде постигнато прекратяване на огъня, преди да се обсъжда цялостна промяна на европейската архитектура за сигурност. Според тях включването на руските искания за НАТО в преговорите може да измести фокуса от военните действия в Украйна.

Източници: bloomberg.com, helsinkitimes.fi, apnews.com