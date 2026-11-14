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Лицензът за ракети Patriot е блокиран в Пентагона
  Тема: Украйна

Лицензът за ракети Patriot е блокиран в Пентагона

14 Ноември, 2026 05:55 375 7

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Документите не са обработени, въпреки че проектът е бил съгласуван от Марко Рубио и Пийт Хегсет през октомври. Причините за забавянето остават неизвестни

Лицензът за ракети Patriot е блокиран в Пентагона - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Процесът по издаване на лиценз на Украйна за производство на ракети-прехващачи за системите Patriot е блокиран в Пентагона. Документите все още не са обработени, въпреки че проектът е бил съгласуван през октомври от държавния секретар на САЩ Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет. Информацията е съобщена от Радио Свобода, която се позовава на двама души, запознати със случая.

Следващият етап от процедурата е задържан при Майкъл Дъфи – заместник-министър на отбраната на САЩ, отговарящ за закупуването на оръжия и материално-техническото обезпечаване. Засега не са посочени причини защо документите не са придвижени.

Зеленски твърди, че Тръмп е дал съгласие

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано е заявил, че Доналд Тръмп е дал „зелена светлина“ за предоставянето на лиценз на Киев. Американският президент обаче не е обявявал публично такова решение, а процедурата в Пентагона остава незавършена.

Така към момента няма финализиран лиценз, който да позволи на Украйна да започне производство на ракети Patriot на своя територия. Самото съгласуване на проекта от представители на американската администрация не е довело до приключване на административната процедура.

Възможно производство на PAC-2 GEM-T

Украйна е водила разговори с американската компания Raytheon за организиране на лицензионно производство. Това насочва към предположението, че евентуалният лиценз може да обхваща ракетата PAC-2 GEM-T. По-съвременният вариант PAC-3 се произвежда от Lockheed Martin.

Развитието на процедурата е важно за Киев заради стремежа му да изгради собствен капацитет за производство на боеприпаси за противовъздушната отбрана. Засега обаче не е ясно кога документите ще бъдат обработени и дали лицензът ще бъде издаден.

Източници: focus-news.net, radiosvoboda.org


Украйна
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