Земетресение с магнитуд 4 разтърси района на Бурса

Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано в района на Бурса, Турция. Епицентърът е бил на около 32 километра северозападно от града, на дълбочина 14 километра, съобщава Европейският и средиземноморски сеизмологичен център. Според данните на центъра трусът е станал на 8 километра север-северозападно от Муданя.

Турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации е отчела земетресението с магнитуд 3,9 и дълбочина 13,65 километра. Посоченият район е в залива Гемлик, край Муданя, в провинция Бурса. Разликата в магнитуда е свързана с измерванията на различните сеизмологични системи.

Трусът е засечен и от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Преди него е регистрирана серия от около десет по-слаби размествания на земните пластове.

Жители са усетили кратко залюляване

Местни жители са описали първо силен тътен, „като от експлозия“, последван от залюляване. Според част от тях земетресението е продължило около 5-6 секунди, съобщава Фокус.

Към момента няма съобщения за разрушения. Не са посочени и данни за пострадали хора. Сеизмологичните параметри могат да бъдат уточнявани при последваща обработка на информацията.

Източници: focus-news.net