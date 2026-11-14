Турция и Катар подписаха договор за взаимна отбрана

Турция и Катар подписаха споразумение за взаимна отбрана след среща между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и катарския емир шейх Тамим бин Хамад Ал Тани в Истанбул. Договорът беше сключен на фона на засилено напрежение в Близкия изток и според турското президентство има за цел да задълбочи стратегическото партньорство между двете държави.

„Споразумението за взаимна отбрана, подписано днес между Турция и Катар, ще добави ново измерение към братските отношения между двете държави“, заяви Ердоган.

Обща позиция при външна атака

В съвместното комюнике след срещата споразумението е определено като инструмент за укрепване на колективната отбрана и регионалната сигурност. Турция и Катар са заявили обща позиция срещу външна въоръжена атака, насочена срещу едната или двете държави.

Документът предвижда двете страни да се консултират по заплахи за националната и регионалната сигурност, както и по въпроси, свързани с отбранителната политика. Посочени са още съвместни военни учения, сътрудничество в отбранителната промишленост и обмен на обучение за военнослужещи.

Конкретните механизми за действие при нападение, включително обхватът на ангажиментите и сроковете за тяхното изпълнение, не са оповестени публично.

Разговори за Газа, Сирия и Либия

Ердоган заяви, че Анкара и Доха ще продължат да работят за предотвратяване на нов военен конфликт в района на Персийския залив. По думите му двете държави ще насърчават диалога и усилията за постигане на мир в региона.

По време на разговорите са били обсъдени последните събития в Близкия изток, включително израелските нападения срещу ивицата Газа и тежката хуманитарна ситуация в палестинската територия. Сред темите са били още усилията за нормализиране на обстановката в Сирия и политическите и военните развития в Либия.

Шейх Тамим пристигна в Истанбул след участието си в климатичната конференция на ООН COP31, която се провежда в Анталия. Подписването на договора поставя отбраната и регионалната сигурност в центъра на следващия етап от отношенията между Турция и Катар.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, aa.com.tr