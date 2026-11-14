Бивш охранител на лидер на „Хамас“ осъден във Великобритания

Бивш охранител на лидера на „Хамас“ Исмаил Хания беше признат за виновен от съд в Бирмингам за нападение с нож, докато германските власти го обвиняват в подготовка на атаки срещу еврейски и израелски цели в Германия и Австрия.

Мохамед Алфатих, известен и като Мохамед Наим, е осъден за причиняване на телесна повреда, незаконно притежание на два ножа и криминална щета. Той е оправдан по по-тежкото обвинение за причиняване на телесна повреда с умисъл. Наказанието му ще бъде определено на по-късен етап.

Обвиненията в Германия

Германската прокуратура твърди, че 40-годишният Алфатих е бил високопоставен външен оперативен кадър на „Хамас“ с пряка връзка с ръководния кръг на политическото бюро на организацията. Според обвинението той е бил организатор на план за нападения, които трябвало да бъдат извършени около втората годишнина от нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Сред предполагаемите цели са били израелски дипломати, еврейски обществени центрове и прояви в подкрепа на Израел. Планът е бил осуетен след информация, подадена от израелската служба „Мосад“, а германските власти са задържали седем други предполагаеми участници.

Германското обвинение твърди, че на 28 юли миналата година Алфатих е получил пет оръжия в берлинския парк „Хазенхайде“, след което ги е пренесъл до Виена. Оръжията били скрити в складово помещение заедно с шал, шапка и ръкавици, предназначени за прикритие.

Според прокуратурата британската полиция е открила на компютърна карта памет и предварително записано видео. В него маскиран човек заплашва да изпрати „послание с кръв“ и говори за отмъщение заради войната в Газа. Властите твърдят, че записът е бил предназначен за публикуване след нападението.

Убежище, гражданство и дело в Бирмингам

Преди да се установи във Великобритания, Алфатих е бил сниман като охранител на Исмаил Хания. Той е син на висшия представител на „Хамас“ Басем Наим. По информация, цитирана от Daily Mail, Алфатих е влязъл във Великобритания през 2014 г. в товарен автомобил, получил е убежище през 2015 г., а през 2020 г. е станал британски гражданин.

Той беше задържан във връзка с германската заповед за арест, докато се намираше под стража за нападение срещу служител, дошъл до дома му в Бирмингам заради неплатени глоби за паркиране. По време на процеса съдът видя видеозапис, на който Алфатих държи ножове и напада превозното средство на служителя.

Прокурорът Матю Брук заяви пред съда, че в телефоните на подсъдимия е имало „различни материали, свързани с „Хамас““. В съдебните материали са били обсъждани и снимки, на които Алфатих е представен като охранител на тогавашния лидер на организацията.

Бившият британски министър Зак Голдсмит заяви: „Това трябва да бъде проверено подробно, за да разберем как точно са взети това и толкова много подобни решения.“

Екстрадиционното производство към Германия е спряно до приключването на британското дело. Ако съдът разреши предаването му, Алфатих се очаква първо да изтърпи наказанието си във Великобритания, преди да бъде изпратен в Германия.

Източници: dailymail.com, theguardian.com, news.sky.com