Хотел е поразен при падане на дрон в Ростовска област

Хотел в Милеровски район на Ростовска област, е повредена при падане на безпилотник през нощта срещу 14 ноември. След инцидента е възникнал пожар, който е потушен. По данни на губернатора на региона Юрий Слюсарь няма пострадали хора.

„Никой не е пострадал“, съобщи Слюсар, като уточни, че щетите са нанесени на сградата на хотела. Към момента няма публикувани данни за размера на материалните щети или за броя на засегнатите помещения.

Още новини от Украйна

Повече от 120 дрона са унищожени предишната нощ

Инцидентът в Милеровския район е станал след мащабна атака с безпилотници над Ростовска област. Според информация, цитирана от РБК, през предходната нощ са били унищожени повече от 120 дрона над Ростов на Дон и 10 района на региона.

При тази атака в Ростов на Дон е ранен мъж, а пет многоетажни жилищни сгради са получили повреди. В града и в Аксайския район са регистрирани и пожари, съобщи губернаторът. В Азовския район са повредени пет частни къщи, като в един от тях е засегната газова тръба.

Интерфакс съобщи, че пострадалият мъж е бил ранен в Ростов на Дон, а властите са организирали пункт за временно настаняване на жители на повредена жилищна сграда. За повредите и пожарите информацията е базирана на съобщения на губернатора на Ростовска област.

Предишни щети в Милеровския район

Милеровският район вече беше засегнат от падане на отломки от безпилотник. На 8 ноември трансформатор на електроподстанция в района беше повреден и се запали. В резултат без електричество останаха три селски селища. По-късно електроснабдяването в две от тях беше възстановено, докато в третото продължиха аварийните работи.

Източници: rbc.ru, interfax.ru, tass.ru