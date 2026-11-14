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Хотел е поразен при падане на дрон в Ростовска област
  Тема: Украйна

Хотел е поразен при падане на дрон в Ростовска област

14 Ноември, 2026 06:40 178 4

  • ростовска област-
  • безпилотници-
  • милеровски район-
  • юрий слюсар-
  • атака с дронове

Пожарът след инцидента е потушен, няма данни за пострадали.

Хотел е поразен при падане на дрон в Ростовска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хотел в Милеровски район на Ростовска област, е повредена при падане на безпилотник през нощта срещу 14 ноември. След инцидента е възникнал пожар, който е потушен. По данни на губернатора на региона Юрий Слюсарь няма пострадали хора.

„Никой не е пострадал“, съобщи Слюсар, като уточни, че щетите са нанесени на сградата на хотела. Към момента няма публикувани данни за размера на материалните щети или за броя на засегнатите помещения.

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Повече от 120 дрона са унищожени предишната нощ

Инцидентът в Милеровския район е станал след мащабна атака с безпилотници над Ростовска област. Според информация, цитирана от РБК, през предходната нощ са били унищожени повече от 120 дрона над Ростов на Дон и 10 района на региона.

При тази атака в Ростов на Дон е ранен мъж, а пет многоетажни жилищни сгради са получили повреди. В града и в Аксайския район са регистрирани и пожари, съобщи губернаторът. В Азовския район са повредени пет частни къщи, като в един от тях е засегната газова тръба.

Интерфакс съобщи, че пострадалият мъж е бил ранен в Ростов на Дон, а властите са организирали пункт за временно настаняване на жители на повредена жилищна сграда. За повредите и пожарите информацията е базирана на съобщения на губернатора на Ростовска област.

Предишни щети в Милеровския район

Милеровският район вече беше засегнат от падане на отломки от безпилотник. На 8 ноември трансформатор на електроподстанция в района беше повреден и се запали. В резултат без електричество останаха три селски селища. По-късно електроснабдяването в две от тях беше възстановено, докато в третото продължиха аварийните работи.

Източници: rbc.ru, interfax.ru, tass.ru


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