МНС прекрати разследването срещу US войници в Афганистан

Съдии от Международния наказателен съд (МНС) прекратиха частта от разследването за предполагаеми престъпления на американски военнослужещи в Афганистан. Решението обхваща и проверката срещу афилиати на „Ислямска държава“ в провинция Хорасан, а съдът ще се съсредоточи върху действията на талибаните след 2021 г. Според съдебните документи прокуратурата е изправена пред „значителни ограничения“ при провеждането на разследването и събирането на доказателства.

Решението е издадено на 12 ноември и е публикувано ден по-късно. От прокуратурата на МНС са съобщили пред Асошиейтед прес и Ройтерс, че вече са подали жалба, но не са огласили подробности за основанията и сроковете по обжалването. Така прекратяването на разследването не е окончателният край на спора, но към момента съдебното решение затваря линията, която включваше американски военнослужещи.

Разследването обхваща периода от 2002 г.

Разследването за Афганистан започна през 2020 г. и обхваща предполагаеми престъпления, извършени от 2002 г. насам. В него първоначално са включени афганистанските правителствени сили, талибаните, американски военнослужещи и служители на американското разузнаване.

През 2021 г. прокурорът Карим Хан обяви, че ще понижи приоритета на разследването срещу американските сили заради трудности при получаването на доказателства. Сегашното решение формално прекратява тази част от производството, която вече беше в застой, както и проверката за действията на „Ислямска държава – Хорасан“.

МНС е издал четири заповеди за арест на лидери на талибаните през 2025 г. Те са свързани с предполагаеми престъпления след завръщането на движението на власт в Афганистан през 2021 г. Фокусът на съда върху този период остава в сила.

Решението идва на фона на натиск от Вашингтон

Съединените щати не са страна по Римския статут и не признават юрисдикцията на МНС. Вашингтон наложи санкции на 13 настоящи и бивши служители на съда заради разследването на американски военнослужещи и издадените заповеди за арест на израелски представители.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че „президентът Тръмп никога няма да позволи на Международния наказателен съд да преследва американци“. В изявление през октомври той предупреди, че САЩ ще продължат кампанията си за „разглобяване на МНС, тухла по тухла“, докато американците вече не бъдат заплашвани от съда.

Все още не е ясно дали прекратяването на разследването ще промени позицията на Вашингтон. Следващата стъпка е разглеждането на жалбата на прокуратурата, за която съдът не е посочил публично конкретен график.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, investing.com