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Иран: Танкер се запали след удар в мина край Ормуз
  Тема: Иранската криза

Иран: Танкер се запали след удар в мина край Ормуз

14 Ноември, 2026 06:59 137 2

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Иранските военноморски сили твърдят, че плавателният съд е навлязъл в забранена зона и е изключил системите си за проследяване. Името и състоянието на екипажа не са съобщени

Иран: Танкер се запали след удар в мина край Ормуз - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Танкер се е запалил и е загубил ход след удар в морска мина източно от Ормузкия проток, съобщиха иранските военноморски сили. Според тях инцидентът е станал в опасна и забранена за плаване зона, след като плавателният съд е пренебрегнал отправени по-рано предупреждения.

„Тази сутрин нарушил правилата танкер, който беше пренебрегнал предишните предупреждения и беше изключил системите си за проследяване и идентификация, се запали и загуби ход, след като се натъкна на морска мина“, се казва в изявлението, цитирано от иранската държавна телевизия.

Иранската страна не посочва името на кораба, неговия флаг, собственик или вида на товара. Няма и потвърдени данни за състоянието на екипажа, за жертви, ранени или замърсяване на морската среда. Твърдението, че причината е удар в мина, не е потвърдено независимо.

Техеран обвини корабособствениците

В изявлението иранските военноморски сили предупреждават, че плавателните съдове, които навлизат в определената от Техеран зона източно от протока, „неизбежно ще се запалят“, ако попаднат на мина. Армията изразява съжаление, че корабособствениците не са се поучили от съдбата на други плавателни съдове и вместо това са се доверили на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Съобщението е част от поредица ирански твърдения за инциденти с търговски кораби в Ормузкия проток. На 13 ноември Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция заявиха, че танкер, превозващ втечнен природен газ, е ударил мина и е爆нал при преминаване по маршрут, определен от Иран като неразрешен и опасен. И за този случай не бяха посочени подробности за кораба.

Разминаване в данните за инцидентите

На 12 ноември британската служба за морски търговски операции UKMTO съобщи отделно, че танкер е бил поразен от неидентифициран снаряд при преминаване през протока. Екипажът е бил в безопасност, но службата не посочи името на кораба, неговия флаг, местоположението или произхода на снаряда. Случаят е бил прекласифициран като нападение.

Не е установено дали този инцидент е свързан със съобщенията на иранските военноморски сили за танкери, ударили мини. Различията между версиите остават, а за последния танкер, за който говори Техеран, няма публично потвърждение от независим морски оператор или от собственика на плавателния съд.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, arabnews.com


Иран (Ислямска Република)
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