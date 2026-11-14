Украйна отчете над 1700 руски военни загуби за денонощие

Украинският Генерален щаб съобщи за 1710 руски военнослужещи, загинали или извадени от строя през последното денонощие. Така общите загуби на личен състав на руската армия от началото на войната според украинската оценка достигат около 1 620 630 души.

„Общите бойни загуби на противника към 14 ноември 2026 г. са около 1 620 630 души личен състав“, се посочва в съобщението на украинския Генерален щаб.

Отчетени са загуби на техника

За последните 24 часа украинската страна съобщава за унищожени шест руски танка, 19 бойни бронирани машини и 33 артилерийски системи. От началото на войната посочените от Киев загуби в тези категории са съответно 12 478 танка, 25 750 бронирани машини и 52 355 артилерийски системи.

Генералният щаб отчита още две унищожени реактивни системи за залпов огън, с което общият им брой достига 2273. При наземните роботизирани комплекси са добавени четири единици, а общият брой е 3140.

Над 600 000 дрона според украинската статистика

През денонощието са унищожени 448 руски безпилотни летателни апарата оперативно-тактическо ниво. Така общият брой на отчетените от Украйна унищожени дронове от този тип достига 607 531.

Посочени са и 302 унищожени единици автомобилна техника и автоцистерни. Общият им брой според украинската статистика е 174 609.

Данните са съобщени от украинския Генерален щаб. В публикацията не са посочени независими потвърждения на обявените загуби.

Източници: pravda.com.ua