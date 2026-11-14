Дронове атакуваха руски региони: трима загинали в Белгород

Трима души са загинали при атака на безпилотен летателен апарат срещу частен дом в селището Пролетарски в Ракитянския район на Белгородска област. Първоначално оперативният щаб на региона съобщи за загинал мъж и един ранен човек, но по-късно на мястото са били открити телата на съпругата и дъщерята на загиналия.

Къщата се е срутила, след което е избухнал пожар. Огънят е потушен от служители на руското Министерство на извънредните ситуации. Информацията за жертвите и разрушенията е съобщена от оперативния щаб на Белгородска област.

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Повреден хотел в Ростовска област

В Ростовска област при падането на безпилотен летателен апарат в хътора Северни е повредена сграда на хотел. Възникналият пожар е бил ликвидиран, а губернаторът на региона Юрий Слюсър съобщи, че няма пострадали.

При същата нощна атака в хътора Колузаево в Азовския район е въведен режим на извънредна ситуация. „В хътора Колузаево е въведен режим на извънредна ситуация заради падането на безпилотен летателен апарат“, съобщи администрацията на Азовския район, цитирана от Интерфакс. В населеното място са повредени 14 жилищни имота и два автомобила.

Свалени дронове край Москва и Тула

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че три безпилотни летателни апарата са били свалени при приближаването им към столицата. В Тулска област регионалните власти информираха за унищожени два дрона.

Опасност от безпилотни летателни апарати е била обявявана и в Брянска, Воронежка и Липецка област, както и в Краснодарския и Ставрополския край.

Ограничения по летищата

Временно са били въведени ограничения за приемането и излитането на самолети на летищата в Астрахан, Волгоград и Геленджик. Летище Домодедово в Москва е обслужвало полети след съгласуване с компетентните органи.

Руското Министерство на отбраната и регионалните власти не са посочили в тези съобщения общия брой на безпилотните летателни апарати, участвали в атаките. Киев не е поел отговорност за конкретните удари.

Източници: rbc.ru, interfax-russia.ru, otr-online.ru