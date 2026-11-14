Новини
Свят »
Русия »
Дронове атакуваха руски региони: трима загинали в Белгород
  Тема: Украйна

Дронове атакуваха руски региони: трима загинали в Белгород

14 Ноември, 2026 07:14 246 10

  • дронове-
  • белгородска област-
  • ростовска област-
  • москва-
  • въздушни атаки

Частен дом се е срутил след удар в Белгородска област, а хотел е бил повреден в Ростовска област. Въздушна опасност е обявявана и край Москва и Тула

Дронове атакуваха руски региони: трима загинали в Белгород - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са загинали при атака на безпилотен летателен апарат срещу частен дом в селището Пролетарски в Ракитянския район на Белгородска област. Първоначално оперативният щаб на региона съобщи за загинал мъж и един ранен човек, но по-късно на мястото са били открити телата на съпругата и дъщерята на загиналия.

Къщата се е срутила, след което е избухнал пожар. Огънят е потушен от служители на руското Министерство на извънредните ситуации. Информацията за жертвите и разрушенията е съобщена от оперативния щаб на Белгородска област.

Още новини от Украйна

Повреден хотел в Ростовска област

В Ростовска област при падането на безпилотен летателен апарат в хътора Северни е повредена сграда на хотел. Възникналият пожар е бил ликвидиран, а губернаторът на региона Юрий Слюсър съобщи, че няма пострадали.

При същата нощна атака в хътора Колузаево в Азовския район е въведен режим на извънредна ситуация. „В хътора Колузаево е въведен режим на извънредна ситуация заради падането на безпилотен летателен апарат“, съобщи администрацията на Азовския район, цитирана от Интерфакс. В населеното място са повредени 14 жилищни имота и два автомобила.

Свалени дронове край Москва и Тула

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че три безпилотни летателни апарата са били свалени при приближаването им към столицата. В Тулска област регионалните власти информираха за унищожени два дрона.

Опасност от безпилотни летателни апарати е била обявявана и в Брянска, Воронежка и Липецка област, както и в Краснодарския и Ставрополския край.

Ограничения по летищата

Временно са били въведени ограничения за приемането и излитането на самолети на летищата в Астрахан, Волгоград и Геленджик. Летище Домодедово в Москва е обслужвало полети след съгласуване с компетентните органи.

Руското Министерство на отбраната и регионалните власти не са посочили в тези съобщения общия брой на безпилотните летателни апарати, участвали в атаките. Киев не е поел отговорност за конкретните удари.

Източници: rbc.ru, interfax-russia.ru, otr-online.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания