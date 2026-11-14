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Москва съобщи за удари по морски съдове, енергийна и транспортна инфраструктура в Украйна
  Тема: Украйна

Москва съобщи за удари по морски съдове, енергийна и транспортна инфраструктура в Украйна

14 Ноември, 2026 07:31 355 7

  • русия-
  • украйна-
  • сумска област-
  • одеска област-
  • военна инфраструктура

Руското Министерство на отбраната твърди, че са поразени подстанции в Сумска област, сухотоварен кораб и два локомотива в Одеска област

Москва съобщи за удари по морски съдове, енергийна и транспортна инфраструктура в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на отбраната съобщи за удари с безпилотни летателни апарати по енергийна, пристанищна и железопътна инфраструктура в Украйна. Ведомството твърди, че целите са били свързани с производството и доставката на военно имущество за украинските въоръжени сили.

Според руското съобщение са поразени електрически подстанции ПС-110 и ПС-330 в град Шостка и селището Воронеж в Сумска област. Москва заяви, че те са осигурявали електрозахранване за предприятия от военната промишленост, произвеждащи безпилотни летателни апарати и компоненти за тях, както и за логистични центрове, в които се съхранява военно имущество.

„Поразени са обекти от енергийната, пристанищната и железопътната инфраструктура, както и морски съдове, участващи в доставката на военни товари за Украйна“, се посочва в съобщението на руското Министерство на отбраната.

Твърдение за удар по сухотоварен кораб

Ведомството съобщи още, че по време на преход по море е бил ударен сухотоварен кораб, който според руската страна е превозвал военни товари към пристанище Черноморск в Одеска област. Името на плавателния съд, флагът му, точните координати на инцидента и размерът на щетите не са посочени.

Два локомотива край гара Сербка

Руското Министерство на отбраната заяви, че са поразени и два железопътни локомотива в района на гара Сербка в Одеска област. Според ведомството те са били използвани за превоз на товари, предназначени за снабдяване на Въоръжените сили на Украйна.

Източници: vedomosti.ru, bfm.ru, interfax-russia.ru


Украйна
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