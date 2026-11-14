Марин льо Пен иска среща със Зеленски: какво стои зад предложението ѝ?

Марин льо Пен е готова да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел, за да обсъдят финансовата подкрепа за Киев. Кандидатката за президент на Франция направи изявлението пред журналисти на изложението Made in France в Париж.

„Мисля, че мястото на срещата е логично. Реалността е, че именно въпросът за финансирането на Украйна е този, който в момента тресе Европа“, заяви Льо Пен.

В понеделник тя ще разговаря при закрити врата с украинския посланик във Франция Вадим Омелченко. По думите ѝ по време на срещата ще го информира за готовността си да проведе разговор със Зеленски в Брюксел. Конкретна дата за среща между двамата президенти не е посочена.

Спорът за новото финансиране

Льо Пен заяви, че няколко държави са се противопоставили на допълнителното финансиране за Украйна. Според нея германският канцлер Фридрих Мерц е започнал да оказва натиск върху различни страни.

Мерц предложи преговорите за следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз да бъдат обвързани с ангажимент всичките 27 държави членки да участват във финансирането на Украйна. Премиерите на Чехия и Словакия разкритикуваха този подход.

Позицията на Льо Пен за помощта към Киев

През октомври Льо Пен заяви, че ако спечели президентските избори във Франция през 2027 г., страната ще запази финансовата помощ за Киев още шест месеца, след което ще я прекрати. Тогава тя изрази готовност да посети Украйна и да разговаря със Зеленски.

В отговор украинският президент подчерта, че сътрудничеството с Украйна е от полза и за Франция, включително заради украинския опит във военната и технологичната сфера. Засега обявената среща с посланик Омелченко е единствената конкретна дипломатическа стъпка, свързана с предложението за разговор между Льо Пен и Зеленски.

Източници: lemonde.fr