Трима от най-влиятелните лидери в света се срещат в Китай: Украйна остава извън дневния ред

Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин ще се срещнат на 19 ноември в Китай в рамките на срещата на върха на АТИС, съобщи Белият дом. Това ще бъде първата в историята тристранна среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай.

Говорителят на Белия дом Оливия Уейлс уточни, че разговорът ще бъде посветен на съкращаването на ядрените оръжия. „Президентът Тръмп смята разпространението на ядрените оръжия за изключително опасно“, заяви тя.

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Москва и Пекин все още не са потвърдили публично съгласието си за срещата. Срещата на върха на АТИС е насрочена за 18 и 19 ноември, като разговорът между тримата лидери е планиран за втория ден.

Вашингтон не очаква споразумение за ядрените оръжия

Високопоставен представител на администрацията на Тръмп заяви пред Ройтерс, че Белият дом не очаква конкретни договорености по въпроса за ядрените оръжия.

„За Китай това е непроста тема, но смятаме, че на Пекин му е време да седне на масата за възрастни и да започне сериозен разговор по сериозни въпроси“, каза представителят.

По думите му Вашингтон се надява разговорът да постави началото на диалог, който в бъдеще може да даде резултати. Представителят не посочи, че на срещата се очаква договор за контрол или съкращаване на ядрените арсенали.

Тръмп възнамерява да обсъди с Путин и Си Дзинпин войната с Иран. Руско-украинската война обаче няма да бъде включена в дневния ред. „Напоследък имахме много контакти с руската страна, но Китай не е част от този процес, затова би било неуместно тук да обсъждаме темата за Украйна“, заяви източникът на Ройтерс.

Различия за формата и дневния ред

Не се планира отделна среща между Тръмп и Путин в двустранен формат. Американският президент ще бъде придружаван при пътуването си до Китай от основателя на „СпейсЕкс“ Илон Мъск, но не се очаква Мъск да участва в разговора между тримата лидери.

Идеята за тристранната среща е предложена от Владимир Путин. Според The Wall Street Journal руският президент иска да обсъди приключването на войната в Украйна при условия, изгодни за Москва. Изданието съобщи и за разногласия между Вашингтон и Пекин относно начина, по който да протече срещата.

Китайската страна настоява за строго подготвен сценарий, при който лидерите да прочетат предварително написани изявления и да ограничат свободната дискусия. Администрацията на Тръмп предпочита по-свободен формат, позволяващ по-активен обмен на мнения.

Източници: meduza.io, reuters.com, wsj.com