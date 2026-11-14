Мъск под натиск от американски сенатори: искат пълната документация за Starlink и Starshield в Украйна

Демократическите сенатори Джийн Шахийн и Крис Куунс поискаха от Илон Мъск да запази всички документи, свързани с ограниченията върху използването на сателитните услуги Starlink и Starshield от Украйна. Те настояват до 30 ноември да получат писмено потвърждение, че са предприети всички необходими мерки за съхраняване на документацията.

Искането обхваща документи и кореспонденция на SpaceX от 1 септември насам. Сенаторите искат да бъдат предоставени съобщенията, свързани с работата на Starlink и Starshield в Украйна, както и комуникацията между Мъск, ръководството на SpaceX, Белия дом и Пентагона.

Спор за контрола върху системите

„Ограниченията през октомври и ноември повдигат тревожната възможност тези уязвимости да съществуват и в системи, на които разчита правителството на САЩ“, заявиха Шахийн и Куунс в писмото до Мъск.

Starshield е военната версия на Starlink, а украинските сили я използват за комуникации на фронта и операции с дронове. През октомври украински представители съобщиха, че достъпът до услугата е бил ограничен без предварително обяснение или предупреждение. По данни, цитирани от Ройтерс, това е затруднило сложни операции срещу руските сили и е забавило дронове, използвани за прехващане на руски безпилотни апарати.

Шахийн и Куунс заявиха, че ограниченията повдигат „сериозни въпроси“ за контрола на SpaceX върху комуникационни системи, които са от значение за националната сигурност. Те критикуваха и процеса на вземане на решения, който определиха като непрозрачен.

Противоречиви версии за решенията

Ройтерс съобщи през октомври, че заповедта за ограничаване на Starshield, използван от украинските военни, е дошла от Белия дом. Държавният секретар Марко Рубио отрече тази информация и заяви, че решенията за достъпа на Украйна до услугата се вземат от SpaceX и Илон Мъск.

По-късно през октомври Украйна заяви, че Starlink и Starshield работят нормално. Украинският президент Володимир Зеленски обаче съобщи, че украински военни части отново са регистрирали прекъсвания на комуникациите чрез Starshield.

Сенаторското искане цели да изясни как са били взети решенията за ограниченията и дали в тях са участвали представители извън SpaceX. Документите могат да покажат и как са били координирани действията между компанията, американската администрация и Пентагона.

Източници: unian.net, investing.com, marketscreener.com