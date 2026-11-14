Новини
Свят »
Украйна »
Мъск под натиск от американски сенатори: искат пълната документация за Starlink и Starshield в Украйна
  Тема: Украйна

Мъск под натиск от американски сенатори: искат пълната документация за Starlink и Starshield в Украйна

14 Ноември, 2026 09:17 215 10

  • starshield-
  • starlink-
  • илон мъск-
  • украйна-
  • spacex

Джийн Шахийн и Крис Куунс настояват SpaceX да запази кореспонденцията за ограниченията върху Starlink и Starshield в Украйна. Крайният срок за потвърждението е 30 ноември

Мъск под натиск от американски сенатори: искат пълната документация за Starlink и Starshield в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Демократическите сенатори Джийн Шахийн и Крис Куунс поискаха от Илон Мъск да запази всички документи, свързани с ограниченията върху използването на сателитните услуги Starlink и Starshield от Украйна. Те настояват до 30 ноември да получат писмено потвърждение, че са предприети всички необходими мерки за съхраняване на документацията.

Искането обхваща документи и кореспонденция на SpaceX от 1 септември насам. Сенаторите искат да бъдат предоставени съобщенията, свързани с работата на Starlink и Starshield в Украйна, както и комуникацията между Мъск, ръководството на SpaceX, Белия дом и Пентагона.

„Ограниченията през октомври и ноември повдигат тревожната възможност тези уязвимости да съществуват и в системи, на които разчита правителството на САЩ“, заявиха Шахийн и Куунс в писмото до Мъск.

Спор за контрола върху системите

Starshield е военната версия на Starlink, а украинските сили я използват за комуникации на фронта и операции с дронове. През октомври украински представители съобщиха, че достъпът до услугата е бил ограничен без предварително обяснение или предупреждение. По данни, цитирани от Ройтерс, това е затруднило сложни операции срещу руските сили и е забавило дронове, използвани за прехващане на руски безпилотни апарати.

Шахийн и Куунс заявиха, че ограниченията повдигат „сериозни въпроси“ за контрола на SpaceX върху комуникационни системи, които са от значение за националната сигурност. Те критикуваха и процеса на вземане на решения, който определиха като непрозрачен.

Противоречиви версии за решенията

Ройтерс съобщи през октомври, че заповедта за ограничаване на Starshield, използван от украинските военни, е дошла от Белия дом. Държавният секретар Марко Рубио отрече тази информация и заяви, че решенията за достъпа на Украйна до услугата се вземат от SpaceX и Илон Мъск.

По-късно през октомври Украйна заяви, че Starlink и Starshield работят нормално. Украинският президент Володимир Зеленски обаче съобщи, че украински военни части отново са регистрирали прекъсвания на комуникациите чрез Starshield.

Сенаторското искане цели да изясни как са били взети решенията за ограниченията и дали в тях са участвали представители извън SpaceX. Документите могат да покажат и как са били координирани действията между компанията, американската администрация и Пентагона.

Източници: unian.net, investing.com, marketscreener.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания