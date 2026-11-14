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Politico: Путин получи от Тръмп точно това, което искаше на преговорите в Абу Даби
  Тема: Украйна

Politico: Путин получи от Тръмп точно това, което искаше на преговорите в Абу Даби

14 Ноември, 2026 09:39 141 46

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Представителите на Тръмп са подкрепили обсъждането на всички спорни въпроси едновременно, вместо поетапен подход с първоначално прекратяване на огъня

Politico: Путин получи от Тръмп точно това, което искаше на преговорите в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин е получил възможност да удължи преговорния процес след последния кръг от разговори в Абу Даби, пише Politico. Според анализа американските представители са подкрепили настояването на Кремъл всички спорни въпроси да бъдат обсъждани едновременно, вместо да се започне с отделна договорка за прекратяване на огъня.

„Целта е да разгледаме всички проблеми с един замах и след това да намерим път към едновременното им уреждане“, е заявил Джаред Кушнър, зет на президента Доналд Тръмп и участник в американската дипломатическа мисия.

Този подход изключва поетапно придвижване по отделни теми. Според Politico така се отдалечава и възможността разговорите да започнат с прекратяване на огъня, а след това да преминат към териториалните, военните и политическите спорове. Опитните дипломати обикновено разглеждат подобна последователност като начин за изграждане на доверие между страните.

Кремъл настоява всички въпроси да са свързани

Юджин Румер, който е работил в Националния съвет по разузнаване на САЩ при президента Барак Обама, смята, че стратегията „да обсъдим всичко наведнъж“ може да отклони вниманието от основния въпрос – войната в Украйна.

Politico припомня, че Москва отдавна представя отделните теми като взаимно свързани и настоява те да бъдат решавани едновременно. Изданието предупреждава, че така преговорите могат да се превърнат в инструмент за печелене на време, създаване на неяснота и разширяване на пространството за маневри.

„Опитът да се реши всичко наведнъж на практика означава, че няма да бъде решено нищо. Именно това е замисълът“, се посочва в анализа на Politico.

Какви са руските искания

Сред дългогодишните искания на Москва са гаранции, че Украйна няма да се присъедини към НАТО, ще запази неутрален статут и ще приеме ограничения върху числеността и въоръжението на армията си. Русия иска също Крим и четири украински области, които обявява за свои, да получат международно признание в този статут.

Според данни на New York Times Москва настоява още НАТО да прекрати бъдещото си разширяване, а войските и военните бази на алианса да бъдат върнати до позициите от 1997 г. В това искане са включени и съюзническите сили в Полша и балтийските държави.

Отделно Русия иска да бъдат прекратени доставките на западно оръжие и военна техника за Киев. Москва допуска членство на Украйна в Европейския съюз само при условие, че страната се откаже от участие в общата отбранителна политика на съюза.

Украйна трябва да има право на глас при евентуално споразумение, а европейските държави вече отхвърлиха опити бъдещата архитектура за сигурност на континента да бъде договаряна само между Вашингтон и Москва. След разговорите в Абу Даби американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнър посетиха Москва и се срещнаха с Путин. По ключовите въпроси за териториите и бъдещия статут на Украйна не беше обявен пробив.

Източници: unian.net, apnews.com, washingtonpost.com


Украйна
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